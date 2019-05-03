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Поплатился за известность? Архангельскому депутату-сталинисту выписан штраф в 500 рублей

Но не за любовь к генералиссимусу. Вчера Котласский суд оштрафовал депутата АрхГорДумы от партии КПРФ Александра Афанасьева на 500 рублей за неподчинение сотрудникам полиции. Еще ему выписан штраф за самоуправство… судя по всему, это наказание за участие в сносе забора, которым огорожена пресловутая стройка в Ленском районе, вокруг которой не один месяц кипят общественные страсти.

Наблюдатели полагают, что народный избранник пострадал, прежде всего, за свою известностьи депутатский мандат… он был лишь одним из рядовых участников беспорядков на станции Шиес, в которых участие принимала целая толпа. Однако задержаны были только несколько человек… и среди прочих северодвинский предприниматель в области риелторства Олег Мандрыкин, ранее отметившийся тем, что активно протестовал против строительства полигона ТБО в Рикасихе.

Напомним, Александр Афанасьев известен не только как депутат с активной позицией, но и как убежденный сталинист, последовательно выступающий за водружение бюста Сталина в центре Архангельска (а не как сейчас, на частных задворках).

 (на фото: депутат Афанасьев и его любимый исторический персонаж)

08 июнь 09:25 | : Политика / Скандалы

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