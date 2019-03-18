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Невыносимая жестокость. У россиян отобрали часть новогодних каникул

Вчера трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрела перенос праздничных дней в сторону уменьшения на 2020 год.

Они это почему-то называют «техническими причинами».

И видят это так:

По Трудовому кодексу нерабочие праздничные дни в нашей стране на Новый год - это дни с 1 по 6 и 8 января, плюс 7 января - Рождество. В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря. Так, в 2017 году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам в начале 2018 года. В конце 2018-го суббота 29 декабря была перенесена на понедельник 31 декабря, поэтому в 2019 году каникулы тоже продлились 10 дней - с 30 декабря по 8 января.

В конце этого года 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими днями, и увеличения каникул не произойдет. Выходные дни 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, проект постановления предлагает перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.

Теперь документ поступит на подпись российскому премьеру Медведеву, который уже назвал новогодние каникулы «вредными для экономики, якобы страна на них теряет чуть ли не триллион. При этом наблюдатели вспоминают советское время, когда в Новый год страна отдыхала два дня… но половина населения еще неделю находилась в нерабочем состоянии.

Напомним, ранее в течении многих лет коммунисты стонали по поводу увеличения первомайских праздников за счет сокращения новогодних. По их разумению, честный россиянин не ездит на лыжах с гор в Куршавели, а корячится в мае на своих шести сотках.

01 июнь 07:12 | : Политика

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