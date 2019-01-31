Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Фролов: Стратегия развития региона необходима для участия в федеральных программах

 

Председатель комитета областного Собрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов рассказал программе «События недели» о Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года.

 

Интервью Александра Фролова можно посмотреть в воскресение 17 февраля в программе «События недели» в 8.00 в эфире телеканала «Россия1» и в 13.00 на канале «Россия24».

Как рассказал Александр Фролов к работе над проектом, которая велась с середины 2016 года, на всех этапах привлекались эксперты и различные группы населения Поморья. Предложения и замечания к документу принимались на специально проводимых для этого мероприятиях – стратегических сессиях. Кроме того, любой гражданин мог высказать свое мнение через соответствующий Интернет-портал, посвященный Стратегии. В формировании Стратегии принимали участие не только эксперты, но и различные группы населения Архангельской области, представители профессиональных объединений, сферы образования и здравоохранения, деятели науки и культуры, а также бизнес-сообщество, депутатский корпус, студенты, молодежь. Были проведены парламентские слушания в областном собрании. При разработке документа были учтены положения Указа Президента Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на реализацию которых Архангельская область планирует получить серьезные федеральные средства.

Стратегия развития Поморья разработана, прежде всего, в интересах жителей региона. Стратегия получилась нестандартной, содержательной, с целым набором интересных предложений, которые соответствуют направлению развития страны. Этим документом мы подтверждаем единство с планами на будущее всей России. Документ соответствует всем основным положениям действующего законодательства, интересам развития области, требованиям экологии и безопасности.

- Стратегия развития - это основополагающий документ, которым мы будем пользоваться до 2035-го года. Исходя из тех целей, которые поставлены сегодня, можно будет предположить, какой область будет через 16 лет. Поставлены задачи увеличить инвестиции в основной капитал, валовый региональный продукт должен вырасти в 4 раза. Это то, к чему Архангельская область должна стремиться уже сегодня. В создании стратегии были учтены и такие моменты, как низкая плотность населения, суровые климатические условия, проблемы здравоохранения и высокий отток населения, - подчеркнул Александр Михайлович.

Стратегией определены двадцать направлений и ключевых задач. По каждой из них даны оценка нынешнего состояния дел, предлагаемые к реализации меры и ожидаемый результат. Ядро документа составляют четыре ключевых приоритета развития Архангельской области: «Сохранение и развитие человеческого капитала», «Пространство, комфортное для жизни», «Устойчивый экономический рост» и «Консолидация населения и развитие гражданского общества», каждый из которых в свою очередь содержит конкретные цели и комплекс мероприятий для их реализации.

Стратегия будет реализована через принятие государственных программ Архангельской области, а также участию региона в федеральных проектах. Планируется, что общий объем инвестиций, выделяемых на реализацию Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, составит 4,4 триллиона рублей. Основной задачей сейчас является выполнение майского Указа Президента Владимира Путина. В бюджете 2019 года на эти цели предусмотрено 13 миллиардов областных и федеральных средств.

- Ко второму чтению поступило 60 поправок от различных субъектов законодательной инициативы. Основной блок изменений, поддержанных комитетом, носил технический характер и касался уточнения ряда наименований и показателей Стратегии в соответствии с отраслевой спецификой. Также Комитет поддержал предложение исключить из Стратегии пункт, касающийся мер по стимулированию к переселению жителей слаборазвитых территорий Архангельской области в населенные пункты с лучшими социально-экономическими условиями, поскольку это входит в противоречие с созданием комфортных условий для проживания и создания инфраструктурной базы для развития таких территорий. Полемика на сессии показала, что это именно рабочий документ. С учетом поправок мы рекомендовали принять во втором чтении закон об утверждении Стратегии на февральской сессии, - отметил Александр Фролов. - Стратегия дает нам цели развития, к которым мы должны стремиться. Руководствуясь этим документом, мы будем развивать нашу экономику и социальную сферу. Принятая стратегия – это тот фундамент, который позволяет нашей области участвовать в различных федеральных проектах, что очень важно, поскольку это поможет обеспечить финансирование программ развития. Сейчас все муниципалитеты должны разработать собственные программы развития. У города Архангельска она уже есть. А Правительство  должно помочь им в этом, чтобы на разработку не тратились муниципальные средства. Именно в локальных стратегиях развития должна быть указана та конкретика, которую мы  так долго обсуждали на сессии.  

15 февраль 16:24 | : Политика / Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


В Архангельске задержан покровитель проституток с полицейским прошлым (ВИДЕО)
Рестлинг по-поморски. Драка на сессии депутатов посёлка Сия (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2019 (142)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20