Александр Фролов: Стратегия развития региона необходима для участия в федеральных программах

Председатель комитета областного Собрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов рассказал программе «События недели» о Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года.
Интервью Александра Фролова можно посмотреть в воскресение 17 февраля в программе «События недели» в 8.00 в эфире телеканала «Россия1» и в 13.00 на канале «Россия24».
Как рассказал Александр Фролов к работе над проектом, которая велась с середины 2016 года, на всех этапах привлекались эксперты и различные группы населения Поморья. Предложения и замечания к документу принимались на специально проводимых для этого мероприятиях – стратегических сессиях. Кроме того, любой гражданин мог высказать свое мнение через соответствующий Интернет-портал, посвященный Стратегии. В формировании Стратегии принимали участие не только эксперты, но и различные группы населения Архангельской области, представители профессиональных объединений, сферы образования и здравоохранения, деятели науки и культуры, а также бизнес-сообщество, депутатский корпус, студенты, молодежь. Были проведены парламентские слушания в областном собрании. При разработке документа были учтены положения Указа Президента Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на реализацию которых Архангельская область планирует получить серьезные федеральные средства.
Стратегия развития Поморья разработана, прежде всего, в интересах жителей региона. Стратегия получилась нестандартной, содержательной, с целым набором интересных предложений, которые соответствуют направлению развития страны. Этим документом мы подтверждаем единство с планами на будущее всей России. Документ соответствует всем основным положениям действующего законодательства, интересам развития области, требованиям экологии и безопасности.
- Стратегия развития - это основополагающий документ, которым мы будем пользоваться до 2035-го года. Исходя из тех целей, которые поставлены сегодня, можно будет предположить, какой область будет через 16 лет. Поставлены задачи увеличить инвестиции в основной капитал, валовый региональный продукт должен вырасти в 4 раза. Это то, к чему Архангельская область должна стремиться уже сегодня. В создании стратегии были учтены и такие моменты, как низкая плотность населения, суровые климатические условия, проблемы здравоохранения и высокий отток населения, - подчеркнул Александр Михайлович.
Стратегией определены двадцать направлений и ключевых задач. По каждой из них даны оценка нынешнего состояния дел, предлагаемые к реализации меры и ожидаемый результат. Ядро документа составляют четыре ключевых приоритета развития Архангельской области: «Сохранение и развитие человеческого капитала», «Пространство, комфортное для жизни», «Устойчивый экономический рост» и «Консолидация населения и развитие гражданского общества», каждый из которых в свою очередь содержит конкретные цели и комплекс мероприятий для их реализации.
Стратегия будет реализована через принятие государственных программ Архангельской области, а также участию региона в федеральных проектах. Планируется, что общий объем инвестиций, выделяемых на реализацию Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, составит 4,4 триллиона рублей. Основной задачей сейчас является выполнение майского Указа Президента Владимира Путина. В бюджете 2019 года на эти цели предусмотрено 13 миллиардов областных и федеральных средств.
- Ко второму чтению поступило 60 поправок от различных субъектов законодательной инициативы. Основной блок изменений, поддержанных комитетом, носил технический характер и касался уточнения ряда наименований и показателей Стратегии в соответствии с отраслевой спецификой. Также Комитет поддержал предложение исключить из Стратегии пункт, касающийся мер по стимулированию к переселению жителей слаборазвитых территорий Архангельской области в населенные пункты с лучшими социально-экономическими условиями, поскольку это входит в противоречие с созданием комфортных условий для проживания и создания инфраструктурной базы для развития таких территорий. Полемика на сессии показала, что это именно рабочий документ. С учетом поправок мы рекомендовали принять во втором чтении закон об утверждении Стратегии на февральской сессии, - отметил Александр Фролов. - Стратегия дает нам цели развития, к которым мы должны стремиться. Руководствуясь этим документом, мы будем развивать нашу экономику и социальную сферу. Принятая стратегия – это тот фундамент, который позволяет нашей области участвовать в различных федеральных проектах, что очень важно, поскольку это поможет обеспечить финансирование программ развития. Сейчас все муниципалитеты должны разработать собственные программы развития. У города Архангельска она уже есть. А Правительство должно помочь им в этом, чтобы на разработку не тратились муниципальные средства. Именно в локальных стратегиях развития должна быть указана та конкретика, которую мы так долго обсуждали на сессии.