Несмотря на протесты. Игорь Орлов отыграл 9 пунктов в рейтинге губернаторского влияния

Опубликован январский рейтинг Влияния российских губернаторов.
Первые три места занимают: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Рустам Минниханов (Татарстан).
Последние три: Сергей Левченко (Иркутская область), Алексей Цыденов (Бурятия), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкессия).
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, несмотря на прогнозы протестного электората, переместился с 81 места на 72-е. Эксперты связывают это с ожидаемым приходом инвестиций в регион, в частности, 1,7 млрд рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».