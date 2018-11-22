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Несмотря на протесты. Игорь Орлов отыграл 9 пунктов в рейтинге губернаторского влияния

Опубликован январский рейтинг Влияния российских губернаторов.

Первые три места занимают: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Рустам Минниханов (Татарстан).

Последние три: Сергей Левченко (Иркутская область), Алексей Цыденов (Бурятия), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкессия).

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, несмотря на прогнозы протестного электората, переместился с 81 места на 72-е. Эксперты связывают это с ожидаемым приходом инвестиций в регион, в частности, 1,7 млрд рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

 

05 февраль 12:25 | : Политика

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