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Большая Арктическая Восьмерка – «за» или «против» России? Заметки канадского архангелогородца

Ну вот почти и отгремели праздники на Западе. Нет, вы, читатель Руснорда, можете продолжать, 
а нам, временно пребывающим в Канаде, некогда застольем заниматься. Труба зовет. К тому же  мало того, что здесь напряжение на 110, футы, инчи, фаренгейты всякие. Так еще расписание  нужно правильно увидеть и понять.

Вот, скажем собрался я Квебек-сити посетить, что в 500 км от Оттавы. Так смотреть надо, товарищ читатель, или господин, извините, p.m в расписании указано или a.m. Чтоб было понятнее, давайте разберемся сразу. Вдруг, надумаете североамериканский континент посетить.

Скажем, поезд или автобус отправляется в 6.30. Что тут непонятного. То в расписании этом и вечером и утром у американцев и канадцев будет стоять в 6.30. Только ма-а-ленькие такие значки после цифр a.m  это утром, а p.m -это вечером. Опоздал на 12 часов - твои проблемы, надо было учить "материальную часть самолета". Это из смешного тогда в 70-х анекдота про
летчика, который вроде и хотел бы поделиться секретами знания своего советского самолета после неудачной посадки в неправильном месте, да не смог.

В моей предстоящей поездке в Квебек-сити и английский язык не поможет. Одноименная провинция Квебек на английском языке говорит мало и неохотно. Но в Конституции Канады указаны два государственных языка - английский и французский. В английской "зоне" Канады почти всегда сможешь найти вывеску на англ. и на франц. А вот в Квебеке - увольте. Только французский, язык Льва Толстого, который мои прабабушки еще знали, но потом утратили. Времена другие настали. Но, как заверили мои квебекские друзья, туристов в полумиллионной столице сырьевой канадской провинции Квебек любят. Давайте не будет называть эту канадскую провинцию сырьевой - сами из такой же родом.

Лучше снов  направимся по Арктическому вектору и уж теперь основательно возьмемся за Big Arctic-7,потому что 8-го участника Арктического совета Российскую Федерацию и ее Арктические инфраструктурные успехи мы с Вами разобрали основательно. Разве не так?

Рад, что многие откликнулись на руснордовскую публикацию добрым советом и небольшими ремарками, на которых  нам, непрофессиональным авторам, не грех и поучиться. Скажете теперь - до конца понятно, что  только аварийно-спасательный флот от Калининграда до Владивостока управляется ФГУП Главморспасслужбой РФ.  Но от этого значимости колоссальной работы в сотрудничестве с другими странами  по охране нашей арктической границы не убавится. Но про то, что у нас не как у всех, можно было и не писать. Это и так, и не совсем так. Например, уже не раз приводил пример из своего длительной зарубежной учебы в норвежском Ставангере на курсах нефтяного менеджмента. Когда выяснил, что российская классификация ресурсов непонятна мировому финансовому миру и не может быть залоговым обязательством перед ведущими финансовым институтами США. Что не понятно, обращайтесь, а мне пора дальше по намеченному арктическому международному курсу двигаться.       

Та декабрьская Исландская встреча Арктического совета в 2012 году многому научила, но и удивила многим. Так случилось, что за дискуссионным круглым столом моим соседом справа оказался канадский руководитель арктической coast guard, а слева американский.  Приветливый американский сосед - босс 50 тысяч тружеников береговой охраны Аляски плотного телосложения Джон и сам был не прочь общаться. Рассказал мне об одесских корнях своих родственников. Эка куда Одессу-маму занесло. Народ мы, русский, любопытный и в возникшей паузе удалось перекинуться мнениями с североамериканскими партнерами. И... задуматься.  После общения с Виктором Ивановичем Черновым в том же исландском кафе и обсуждением российских арктических планов громадья захотелось и у канадско- американских партнеров узнать. Ну, куда же идут Канада и Америка.  Американский босс был лаконичен и очень удивил меня… "Ни  нового арктического порта в Американской Арктике не строим, ни модернизации арктического ледокольного флота не предвидится"- спокойно сказал Джон.

Канадский руководитель береговой охраны, как всегда, немного отличается во мнении от своего американского коллеги. Без обид сказано, а то еще выгонят из страны Кленового листа "без права переписки с семьей дочери". Не улыбайся, читатель, мы все в стеклянном доме живем. Мой же встречный вопрос заставил теперь удивляться и американца , и канадца, которые пришли на свою руководящую ответственную работу после прохождения всей иерархической лестницы.

Что ту непонятного?  Нет денег в федеральных бюджетах этих стран на арктически программы, потому что нет ясности по срокам окупаемости новых арктических проектов.  "Вот и не строим пока ни флота ледокольного, ни порта арктического." - почти в унисон "пропели" американец и канадец.  

"Вот она, наша 77-летняя пауза (время существования СССР - В.Х) в экономическом мышлении где сказывается", - подумалось мне тогда. И, наверное, Виктору Ивановичу тоже.  Нужно было Гагарина запустить - запустим, нужно было чуть раньше Америки спутник запустить - вперед. И   ведьза ценой не стояли. Лукавить, правда, не надо. И Гагарин, и спутник - это все ниточки одной о-о-очень дорогостоящей борьбы с американским империализмом, которая потом и сломала СССР. А не Афганистан вовсе, как "рыжий" думает. Но не наш, а американский. Нашего и сейчас считаю умнейшим человеком постперестроечной поры, который из продавцов цветами выбился в вершителя кадрового вопросов страны. И это не я сказал, что кадры решают все.

Но теперь уж точно вперед, в Арктику международную -  теперь бесповоротно.

Американской арктической стратегии по существу нет сейчас, она и вообще бы не существовала. Если бы еще в 19 веке Российская империя не продала Аляску Америке. Седьмая  по бездарности в истории человечества сделка, которая перечеркнула адский труд каргопольского купца Николая Баранова. Уж и не знаю, довел ли до конца дело установки памятника на родине первого губернатора Аляски  нынешний Архангельский губернатор Игорь Орлов или нет. Михальчук бы довел точно, как реконструкцию Гостиных Дворов когда -то - до победного конца. А про Игоря Анатольевича сказать ничего не могу.

Но Аляску продали . В 90-е даже песню сочинили про Америку, чтобы она "не валяла дурака". Помните? Сами тогда инженеров на рынок выгнали, а Америку жить учили. Но попса на то и есть попса. Тут как везде - каков слушатель - такова и музыка. Одумались - вот теперь и равняемся на китайцев, которые 5 миллионов дипломированных инженеров в год выпускают и статус наблюдателя, с проходящим без всяких согласований своих "Красных Драконов" по трассе СМП,  в Арктическом Совете имеют. 

Арктическая стратегия же американцев в четком программном документе пока  не выработана.
Может от того, что Аляска -Арктическая часть США -  не имела победы Великого Октября и развивается планово и последовательно.

Недавнее декабрьское 7-ми бальное землетрясение в Анкоридже пережили мужественно и стойко. "Помятые" дороги и мосты, здания Арктической Америки-Аляски восстанавливаются быстро и решительно. Полученная страховка хозяевами американских домов не заставляет американцев бегать перед экранами телевизоров и показывать американскому зрителю- налогоплательщику: "здесь, де, вот плесень, здесь все разрушено".  

Уводит меня Аляска от конкретной арктической темы. Хотя может жизнь рядового жителя арктического региона мира и должна стать приоритетом любого арктического правительства всей Big Arctic 8. Разве не так?  И стран, имеющих статус наблюдателя в Арктическом совете - Польши и Китая - тоже.

Да, единственный "тяжелый" американский ледокол не участвовал в последних международных арктических учениях. Да, американцы, как и канадцы, объявили мораторий на новые проекты в Арктическом шельфе. Да, канадцы еще во времена недавнего премьерства консерватора Стивена Харпера "успешно" провалили 20-миллиардную программу модернизации своего  ледокольного флота. А норвежцы так и не пошли дальше завершения в прошлом году единственного ледокольного судна "Принц Хокон" для своей береговой службы охраны. 

Финны в своей арктической программе и вовсе ставку сделали на свое уникальное искусство строить уникальные ледоколы, которые могут продавливать лед в самых непроходимых участках Северного морского пути и Северо-западного пути - двух очень перспективных морских трасс в случае глобального потепления.  Вот почему украинский кризис не остановил ни один серьезный арктический проект в этом направлении.  И не остановит.

Да, приглашать Россию на встречи Арктического совета стали менее охотно. Так и во время моей координаторской работы в проекте ЕС-Северный морской коридор (СМК) роль Мурманской, Архангельской областей и НАО была минимальной. Уж теперь можно говорить, как мы провалились с пробной транспортировкой состава с углем из Китайского угольно-добывающего района до 4-го в Европе норвежского металлургического комбината в норвежском Тромсе. Потеряв при этом 3 недели и в Архангельском порту при  "пароходной" перегрузке  и затерявшиеся 20 вагонов у углем то ли в необъятной Сибири, то ли Казахстане. Как пробный контейнерный рейс так и затерялся на просторах Европы, дойдя лишь до Мурманска, но не дойдя до порта Экономия. 

Не спешите обвинять первый морской порт России - Архангельск… Угольные китайские таможенные документы были оформлены на родном могучем китайском и не соответствовали правилам таможенного оформления транзитных грузов в ЕС и Норвегию. И ни при чем тут только еще начинавшееся электронное таможенное декларирование.  А неудача контейнерного рейса напрямую связана с ограниченным грузопотоком на Севере России.
Импортер угля - Королевство Норвегия,  мудро сказав "нет" вступлению в ЕС в 1994 году на своем норвежском  "брекзите", по-прежнему  остается членом всех европейских институтов. А нам еще предстоит немалая работа над ошибками по умению работать с транзитными грузами и унифицировать таможенное законодательство со странами Евросоюза и всего мира  

Шведская Арктическая программа нацелена на Балтику. Ну, какая это Арктика - спросит читатель. Здесь на Балтике, несмотря на глобальное потепление, без ледоколов  тоже не обойтись.
Исландская служба береговой охраны  и вовсе  льдов на своей береговой линии не видит .  А ведь эта страна с   300 тысячным населением - тоже весомая составляющая Big Arctic 8.

После провально-кризисного 2008 года название гейзеров и вулканов, которое без логопедической тренировки  и не выговорить, Исландия сейчас номер 1 в рейтинге привлекательности для жизни.

Это, чтобы не подумал читатель, что  мы с Виктором Ивановичем только и делали , что скрывали правду-матку и секретничали в исландских кафе, где и впрямь после 7 вечера  не наливают. На встрече Арктического Совета исландские коллеги сами пригласили Чернова  и меня посмотреть и свой офис, и то, чем  действительно можно гордиться. Новенький, только что спущенный с чилийских стапелей исландский спасательный "пароход" национальной исландской  береговой службы, стоимостью 40 миллионов долларов. Чуть позже банкет участников АС был именно там, на пахнущем новизной плавсредстве исландской  береговой охраны с новейшим навигационным оборудованием, которым могла бы гордиться любая страна Арктической восьмерки.  

Давайте завершать.

Программа международного арктического сотрудничества во многом свернута сейчас. Не надо делать хорошую мину при плохой игре. Но и грустить не надо. В апреле прошлого года в канадском Квебеке собирался представительный форум Big Arctic 8, где обсуждались главным образом вопросы охраны окружающей среды и арктических биоресурсов.

Вот и еду по горячим следам в Квебек. Все-таки именно там сложились американо-канадские добрососедские отношения по коммерческому мореплаванию по северо-западному проходу во время встречи президента США Рональда Рейгана и премьер министра Канады Брайана Малруни в далеком 1988 году.

И не удивляйся, читатель, если на предстоящем в Архангельске в апреле очередном форуме "Арктика - территория диалога" вдруг появятся канадские Вольво, сделанные на заводе Квебека. 
Может и позже, все -таки путь доставки неблизкий. Да и бизнес транспортно-торговый - дело непростое…

Я же ко времени Архангельского форума основательно подготовлюсь и расскажу, как в прошлый раз. Насколько России удается от арктического международного монолога перейти к диалогу.

Включайся и ты, читатель. Успех арктического международного сотрудничества от всех нас зависит.
Владимир Харлов

06 январь 12:32 | : Политика / Экономика

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