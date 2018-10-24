Конец Гавроша. Путин подписал закон о «штрафных детях»

Последний предновогодний закон от президента, как пыльным мешком по голове. Мне. Отцу двух несовершеннолетних сыновей.
Президент Владимир Путин подписал об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции протеста. …За такое правонарушение гражданам будут назначать штраф от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов либо до 15 суток ареста. Должностные лица будут штрафовать на 50-100 тысяч рублей, а юридические - на 250-500 тысяч рублей.
Насколько я понимаю чиновничью фразеологию, упомянутые граждане, это не только навальные, призывающие в соцсетях школоту проявить свою гражданскую позицию в политических вопросах. Это и родители, отпустившие своих чад на Пушкинскую площадь или проспект Сахарова (если речь о Москве). Там детишкам обязательно налупят казацкой нагайкой, чтобы себя помнили, ибо иные санкции к ним по малолетству вряд ли применимы. Навального в кутузку на 15 суток, до родителей руки не дотянутся… так хоть штрафами отхлестать.
Протест заводит. Протест – это всегда неформально. Раньше, при социализме, та молодёжь, что чувствовала себя тесно в комсомольских рамках, уходила в неформальные объединения – хиппи, панки, металлисты и т.д. Такой протест считался пассивным, но и за него у партийных родителей ребёнка-хиппи на работе могли быть серьёзные неприятности.
Меня же, 9-классника, собственная мама за руку отвела к своему приятелю детства, возглавлявшему антисоветскую группировку. Где печатался и распространялся «Архипелаг ГУЛАГ», «Хроника текущий событий», подписывались письма протеста, мечталось о публичных актах гражданского неповиновения и пр. Какой бы ей штраф вменили в сегодняшних понятиях? Боюсь, вообще без зарплаты осталась.
Мой старший сын в 15 лет ходил на встречу с Навальным. Просто из желания разобраться. Я благословил и объяснил, что от полиции лучше сразу убегать, а не вступать в дискуссии о гражданских свободах. Он вернулся целый и разочарованный увиденным-услышанным – «не моё». Как и политика вообще, по нему видно.
Парень ростом почти с меня. И всё ещё несовершеннолетний. Читаю: Совершеннолетие - это достижение гражданином возраста, после которого он может в полном объеме пользоваться своими правами и обязанностями: участвовать в общественной и политической жизни страны, покупать алкоголь и сигареты, ходить в ночные клубы, вступать в брак, водить автомобиль, брать кредиты и т.п.
В России совершеннолетие наступает в возрасте 18 лет. Но есть в нашем законодательстве интересный нюанс, позволяющий признать подростков эмансипированными, то есть полностью дееспособными, отвечающими за свои поступки. Регулирует данную норму Гражданской Кодекс РФ, согласно которому, с 14 или 16 лет подростка можно признать полностью дееспособным по ряду уважительных причин и с согласия родителей или органов опеки. Это означает, что по закону они получают право заниматься бизнесом и вступать в брак.
И везде противоречия с логикой. При Горбачёве алкоголь начинали продавать в 21 год (говорят, хотят вернуть эту норму), но посылали умирать за интересы советской родины в 18. То есть, для афганского душмана ты дееспособен, а для своего бармена – нет. Если ты заделал ребёнка в 14, то имеешь право жениться, а вот посмотреть, как это делается на киноэкране, только с 16-18. По-моему, бред.
Тем не менее, за политические взгляды и пристрастия старшего сына я отвечаю своим кошельком ещё полтора года, а за младшего… даже считать не хочется.
Значит, должен им объяснить… что? Что нужно скрывать свои политические взгляды, лицемерить, иначе папке платить – не расплатиться? А как же статьи Конституции про гарантированный плюрализм политических взглядов, про демократические свободы? Запретить думать ещё ни у одной власти, ни у одной диктатуры не получилось… значит, нас призывают, точнее, заставляют, воспитывать конформистов, хотя и заботящихся о семейном бюджете.
Следующий шаг – запретить кухонные разговоры на оппозиционные темы. В законе прописать процент вознаграждения со штрафа тому члену семьи, который сообщил куда следует. Ничего нового, в своей истории мы такое уже проходили.
Наше и более старшие поколения в советской школе воспитывали не только на примере Павлика Морозова, но и Гавроша. Французского пацана, который своим местным оппозиционерам патроны подносил - юный герой. Первого под орех разделал режиссёр Вадим Абдарашитов в своём «Плюмбуме» в разгар перестройки, второго сейчас телевизионщик-депутат Евгений Ревенко, числящийся в авторах нового закона.
А ведь этот Ревенко в прошлом вполне себе либеральный журналист, одномоментно перекрасившийся в партийные цвета в связи с переходом из НТВ на РТР. И женат он на Елизавете Листовой, приёмной дочери самого либерального и своенравного журналиста классического «Взгляда» Владимира Мукусева. Который, судя по последним интервью, и сегодня совсем не пышет любовью к действующей исполнительной власти именно в части идеологии.
Маленькой Вере Ревенко сейчас 13. Интересно, в кого пойдёт по убеждениям – в папу или в дедушку? И в том, и в другом случае могут быть варианты…
Леонид Черток