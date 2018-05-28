В Архангельске появился... новый мэр

Стоп, пугаться не надо. Это всего лишь игра в городе детских профессий «НордВиль»… на этот раз выборы мэра.
Напомним, что центр «НордВиль» существует в Архангельске с декабря прошлого года. В его стенах множество маленьких горожан в игровой форме и под руководством наставников осваивают различные взрослые специальности. Здесь существуют свои законы, документы, карьерная лестница и даже деньги. И вот теперь появился мэр.
Процедура выборов, несмотря на свою игровую направленность, проходила в достаточно серьёзной форме. Юные претенденты на мэрское кресло должны были выступить перед аудиторией и конкурсной комиссией с идеями и предложениями по развитию детского города. Всего свои программы представили восемь мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 10 лет. Каждый из ребят, помимо выступления с программной речью, должен был ответить на вопросы собравшихся и членов комиссии, после чего жюри провело голосование.
У каждого из кандидатов в программе имелись индивидуальные особенности, которые они собирались реализовывать в случае победы. Так, восьмилетний Никита Кузнецов предложил создать институт технологий, где каждый желающий мог бы развивать свои творческие способности. Его сверстник Тимур Назаренко выступил с инициативой создания кабинета министров, куда бы входили все восемь претендентов на должность мэра, девятилетняя Эльвира Мамедова высказала намерение развивать мастерскую радио, а Валерия Гордеева 10 лет запланировала расширение спектра профессий и развлечений «НордВиля».
Самой юной участницей оказалась семилетняя Ксения Горбунова, программа которой заключалась в развитии мастер-классов по плетению из бисера. Интересные творческие идеи были у Руслана Гулина (7 лет), Влады Олесюк (10 лет) и Дмитрия Озарчука (10 лет).
Как отметила входившая в состав конкурсной комиссии заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова, данная игра по выборам мэра очень важна для того, чтобы дети понимали, как работает городская власть.
- Ребята должны понимать, что есть главный человек, на котором лежит большая ответственность за жизнь и развитие города. Кроме того, такие мероприятия позволяют детям понять, какая профессия им необходима в будущем. Если у ребят будет желание, то мы организуем им встречу с главой областной столицы Игорем Годзишем, который расскажет им о своей работе, - сказала Светлана Скоморохова.
По результатам голосования победителем была признана Валерия Гордеева. Именно её программу признали лучшей. Получив из рук Светланы Скомороховой символический ключ от города, юная архангелогородка призналась, что это стало для неё неожиданностью и пообещала добиваться выполнения всего обещанного. Остальные участники игры также не остались без внимания – они получили от организаторов памятные призы и подарки. А главной наградой для конкурсантов, их родителей и всех присутствующих стали хорошее настроение и множество улыбок, полученные в результате теплой и дружеской атмосферы.