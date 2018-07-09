"Русской церкви не стоит бояться изоляции"

Московскому Патриархату не следует бояться изолированности от других поместных Церквей в связи с неприятием возможной автокефалии украинских раскольников. Об этом заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.
«Русской Церкви не нужно бояться изоляции. Если Константинополь продолжит свои антиканонические действия, то он сам поставит себя вне канонического пространства, вне того понимания церковного устроения, которое отличает Православную церковь», — сказал он в интервью, опубликованном в газете «Известия».
Митрополит Иларион сообщил, что в последнее время беседовал со многими предстоятелями Православных церквей и может засвидетельствовать, что в православном мире существует общее понимание того, что преодоление раскола на Украине возможно только на канонических началах.
«Намерение Константинопольского Патриархата создать автокефальную церковь путем объединения раскольников в одну структуру без покаяния в грехе раскола и при полном игнорировании уже существующей на Украине канонической Церкви несовместимо с канонами. Оно является не способом исцеления раскола, а его легализацией», — подчеркнул он.
Кроме того, добавил владыка, «все поместные Церкви осознают, что легализация раскола, в том случае, если она произойдет, не придаст ему каноничности, и не вступят в общение с созданной из раскольников структурой».
(по материалам Архангельской епархии)