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"Мы внимательно следим за вами". "Вольное дело" напутствует двух новых спикеров

Участница Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина:

Главные единоросски Архангельской области Прокопьева и Сырова.
Прокопьева - Сыровой: "Эта победа говорит о Вашем личном авторитете, умении добиваться поставленных целей и профессионализме. Уверена, что Ваша энергия, большой творческий потенциал, талант руководителя и высокие человеческие качества будут и впредь служить интересам жителей Архангельска".

Обратила внимание на награды этих талантливых руководителей за всю их трудовую деятельность.
У Сыровой - почётная грамота мэрии Архангельска за большой вклад в благоустройство города. 
У Прокопьевой - почётная грамота губернатора.
И всё.
Так что мои пожелания дамам с большим творческим потенциалом: служите интересам жителей Архангельской области и Архангельска, а не интересам ваших патронов.
А мы будем внимательно следить за вашей деятельностью. 

 

 

29 сентябрь 07:40 | : Политика

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