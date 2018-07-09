"Мы внимательно следим за вами". "Вольное дело" напутствует двух новых спикеров

Участница Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина:
Главные единоросски Архангельской области Прокопьева и Сырова.
Прокопьева - Сыровой: "Эта победа говорит о Вашем личном авторитете, умении добиваться поставленных целей и профессионализме. Уверена, что Ваша энергия, большой творческий потенциал, талант руководителя и высокие человеческие качества будут и впредь служить интересам жителей Архангельска".
Обратила внимание на награды этих талантливых руководителей за всю их трудовую деятельность.
У Сыровой - почётная грамота мэрии Архангельска за большой вклад в благоустройство города.
У Прокопьевой - почётная грамота губернатора.
И всё.
Так что мои пожелания дамам с большим творческим потенциалом: служите интересам жителей Архангельской области и Архангельска, а не интересам ваших патронов.
А мы будем внимательно следить за вашей деятельностью.