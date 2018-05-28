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"Вольное дело": "Единая Россия" в Архангельске агитирует первоклашек?

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина разместила в социальной сети письмо от своей постоянной читательницы, зафиксировавшей вопиющее нарушение избирательного законодательства со стороны партии власти:

"Елена Николаевна! 1 сентября моей дочке первоклашке в классе положили агитацию. На каждой странице логотип, и чисто агитационная статья. В школе есть УИК.

А вот что говорит п.10 ст.54 фз 67: 10. Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них".

Обратите внимание на медведя и медвежонка. Это не их ли убили? Медвежонка в Архангельске, медведя - в Северодвинске.

03 сентябрь 09:00 | : Политика / Скандалы

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