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С "Родины" по нитке: В Архангельское областное Собрание рвутся люди из Татарстана и Башкирии

Избирком Архангельской области обнародовал списки допущенных до осенних выборов в региональный парламент. Итак, на 47 мандатов в Облсобрании будут претендовать 400 живых человек и 6 политических партий.  

«Коммунисты России» чуть было не обмишурились - 9 процентов подписей, собранных в поддержку этой партии (многие ее считают спойлером, вносящим разлад в оппозиционное коммунистической движение), почерковеды признали недействительными. Но это не помешало «Коммунистам России» продолжить политическую борьбу.

Поясняет председатель регионального Избиркома Андрей Контиевский:

- Те партии, которые собирали подписи, это «Яблоко» и «Коммунисты России», в установленные законом сроки подписи собирали. Но, к сожалению, партия «Яблоко» не представила документы на регистрацию, т. е. не представила то необходимое количество подписей, необходимое для регистрации этой партии (соответственно, выбыла из участия).

Интересный момент - в списках «Родины» и «Коммунистов России» в основном фигурируют уроженцы Татарстана, Башкирии, Липецкой области и Санкт-Петербурга. Однако, как пояснил главный выборщик, это не противоречит закону. Выдвигать свою кандидатуру может любой гражданин России. По мнению же наблюдателей, это говорит об отсутствии у упомянутых партий человеческого ресурса… когда в списки включаются те, у кого звенит в кармане.

Напомним, сами выборы пройдут 9 сентября, пометьте где-нибудь у себя. Будет  интересно…

06 август 11:19 | : Политика

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