ИА RUSNORD представляет расценки на агитационные материалы к выборам в АОСД и горсовет Архангельска в сентябре 2018 г.

В соответствии с российским законодательством извещаем кандидатов о своём участии в агитационной кампании на выборах депутатов в Архангельское областное Собрание и горсовет Архангельска, которые состоятся 9 сентября 2018 года, и доводим до сведения населения, избирательных комиссий и кандидатов в депутаты, политических партий и объединений расценки на публикацию предвыборных материалов на сайте ИА RUSNORD www.rusnord.ru :

Новость (раздел Новости – подразделы: Политика, Экономика, Общество, Происшествия, Скандалы) на главной странице сайта от 1500 до 3000 знаков с пробелами – 5 000 рублей;

Главная новость на главной странице сайта – вверху от 1500 до 4000 знаков с пробелами – 15 000 рублей;

Авторский материал (разделы «За кулисами политики», «Деньги», «Жизнь») от 4000 до 7000 знаков с пробелами – 10 000 рублей;

Публикация в рамках аналитического еженедельного материала «Итоги Недели» в рубрике «ЧертОК-взгляд» - от 1500 до 5000 знаков с пробелами – 15 000 рублей;

Переходные баннерные площади на сайте, соответствующие имеющимся стандартам, в течение месяца, в шапке (325x115) - 25 000 рублей. В любом другом месте – по согласованию с заказчиком – 15 000 руб.

Баннерные растяжки – 20 000 руб. С ротацией – 10 000 руб.

Контакты – thertochok@yandex.ru