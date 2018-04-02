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ИА RUSNORD представляет расценки на агитационные материалы к выборам в АОСД и горсовет Архангельска в сентябре 2018 г.

В соответствии с российским законодательством извещаем кандидатов о своём участии в агитационной кампании на выборах депутатов в Архангельское областное Собрание и горсовет Архангельска, которые состоятся 9 сентября 2018 года, и доводим до сведения населения, избирательных комиссий и кандидатов в депутаты, политических партий и объединений расценки на публикацию предвыборных материалов на сайте ИА RUSNORD www.rusnord.ru :  

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09 июль 13:38 | : Политика

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