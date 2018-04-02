Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Гарбар + Кольцов - что происходит в Избирательной комиссии Архангельской области?

С конфликтом интересов внутри глубокоуважаемой территориальной Избирательной комиссии Архангельской области разбирался участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера»:

На официальном сайте областной избирательной комиссии в числе членов комиссии с правом решающего голоса значится Роман Владимирович Гарбар.

В числе кандидатов по партийным спискам от «Единой России» значится скандально известный Кирилл Кольцов.

Разобраться в чём конфликт, «Эхо СЕВЕРА» как обычно помог анализ базы данных «Контур Фокус» и партийный список «Единой России».

В списке партии Кирилл Кольцов значится как заместитель директора ООО «Центр возврата денег».

Далее, по «Контур Фокус» открываем раздел ООО «Центр возврата денег» и видим, что член избирательной комиссии с правом решающего голоса Роман Владимирович Гарбар — это владелец 25-и процентной доли в том самом ООО «Центр возврата денег» (ООО «ЦВД»).

Круг замкнулся. В областной избиркомисии правом решающего голоса обладает работодатель кандидата Кольцова.

О какой беспристрастности может идти речь у Гарбара в принципе, если они в одном бизнесе?

 P.S. Напомним, что одиннадцать лет назад Кирилла Кольцова подозревала в мошенничестве сама «Единая Россия».

(на фото: нестареющий Кольцов)

03 июль 13:29 | : Политика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2018 (25)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)


Деньги


все материалы
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20