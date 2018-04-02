Гарбар + Кольцов - что происходит в Избирательной комиссии Архангельской области?

С конфликтом интересов внутри глубокоуважаемой территориальной Избирательной комиссии Архангельской области разбирался участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера»:

На официальном сайте областной избирательной комиссии в числе членов комиссии с правом решающего голоса значится Роман Владимирович Гарбар.

В числе кандидатов по партийным спискам от «Единой России» значится скандально известный Кирилл Кольцов.

Разобраться в чём конфликт, «Эхо СЕВЕРА» как обычно помог анализ базы данных «Контур Фокус» и партийный список «Единой России».

В списке партии Кирилл Кольцов значится как заместитель директора ООО «Центр возврата денег».

Далее, по «Контур Фокус» открываем раздел ООО «Центр возврата денег» и видим, что член избирательной комиссии с правом решающего голоса Роман Владимирович Гарбар — это владелец 25-и процентной доли в том самом ООО «Центр возврата денег» (ООО «ЦВД»).

Круг замкнулся. В областной избиркомисии правом решающего голоса обладает работодатель кандидата Кольцова.

О какой беспристрастности может идти речь у Гарбара в принципе, если они в одном бизнесе?

P.S. Напомним, что одиннадцать лет назад Кирилла Кольцова подозревала в мошенничестве сама «Единая Россия».

(на фото: нестареющий Кольцов)