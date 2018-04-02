Константин Щемелинин: Оплатите футбол пенсиями

Прежде всего, хотелось бы поздравить футбольную сборную России с победой над сборной Испании и порадоваться за их выход в восьмерку лучших команд мира.

Все говорили о том, что сборная РФ слабая и что она даже не выйдет из группы, но это футбол, то есть наиболее зрелищная игра в мире. А почему он такой популярный? Потому что игра происходит на свежем воздухе. Потому что, в целом, в футболе простые и понятные правила. Потому что мяч яркий и хорошо виден, поэтому комбинации четко просматриваются.

Ницше писал: «Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры» — и именно это есть в футболе! Опасность — в футболе как игре много риска: очень высока цена одного гола и часто голы получаются совершенно случайно.

Так вышло и в игре Россия-Испания: по всем объективным показателям испанцы были гораздо сильнее (владение мячом, удары в ворота и т.д.), но испанцы не смогли забить свой гол, а в серии пенальти лучшим оказался русский вратарь.

А тем времени, в день игры Россия-Испания, состоялись первые митинги против повышения пенсионного возраста в России.

Победа сборной России — тяжелая, неяркая и неожиданная — безусловно, даст вспышку энергии российским гражданам.

Такая же вспышка энергии произошла в России четыре года назад, во время Русской Весны, но куда была потрачена та энергия? В никуда, фактических, потому что не было цели.

А куда будет потрачена вспышка этой новой русской энергии от неожиданно яркой победы российских футболистов? Правильно — на борьбу против повышения пенсионного возраста, ибо другой цели на ближайшие несколько месяцев у общества нет.

Сборная России не выиграет чемпионат мира по футболу — не тот класс, а игр до финала еще много. Победу в финале будет праздновать тот, кто очень мало пропускает: Бразилия, Уругвай, Франция, Бельгия — вот кто пропускал мало мячей. Под «уругвайским катком» Россия уже побывала, так что рано или поздно (хотелось бы — поздно), но сборная России проиграет и вылетит из розыгрыша Кубка мира по футболу.

Розовые замки на очередную победу будут разрушены, и останется только одно — грядущее повышение пенсионного возраста. А ведь страну реально охватило всеобщее «боление за футбол»: даже бабушки у подъезда обсуждали голы (сам слышал)! Незнакомые люди стали больше общаться, больше знакомиться, больше времени проводить вместе, привыкать много времени проводить в толпе и так далее — все вместе это подготавливает страну к многотысячным митингам против повышения пенсионного возраста.

А что футбол? Футбол лишь игра — сборная России прекрасно играла на Чемпионате Европы в 2008 году — и кто, кроме заядлых футбольных болельщиков помнит те победы? Кто может без подсказки вспомнить, кого и с каким счетом обыграла тогда сборная России и выиграла ли она что-то на том первенстве или нет? А о войне в Северной Осетии, которая случилась через месяц, помнят практически все! Так будет и с этим чемпионатом мира — об играх забудут, а помнить о повышении пенсионного возраста будут очень и очень долго.

Константин Щемелинин, крымский писатель