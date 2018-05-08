Подвиг их неизвестен. Партии Архангельской области испытывают дефицит кадров

Хотя не все партии успели провести партийные конференции по утверждению кандидатов на осенних выборах (отстают «Справедливая Россия» и «Родина»), примерный расклад (или расстановка сил) уже понятен.

Всё в порядке с кадрами у «Единой России» (почему, объяснять не нужно) – 113 кандидатов по партийному списку, 24 – по одномандатным округам (везде есть кадровый резерв).

У ЛДПР – 51 и 24 соответственно.

КПРФ наскребла 32 и 20.

«Коммунисты России» - 99 и 5.

У припозднившихся тоже явный дефицит с кадрами. Если «Родина» проводит набор кандидатов по принципу «дай нам боже, что другим негоже», то «Справедливая Россия» вообще бросила клич по соцсетям – кто хочет в депутаты, давайте до нас.

Наблюдатели вовсю обсуждают дефицит ярких харизматичных личностей, который стал ощущаться на территории Поморья ещё во второй половине нулевых.

Как грустно шутили в брежневскую эпоху – имя твое бессмертно… подвиг твой неизвестен.

Впрочем, это касается не только политики…