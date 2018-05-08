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Вуйменков навсегда? Министра экономразвития Архангельской области с нетерпением ждут из отпуска

На днях региональное информационное поле буквально взорвало сообщение об отставке министра экономического развития Семена Вуйменкова.

Напомним, этот человек прибыл к нам Волгограда, где занимался бизнесом (среднего размаха) дав года с небольшим тому назад. О его скорой отставке стали говорить почти сразу… что весьма характерно для местного бомонда.

Из недр областного  Минэкономразвития пришло разъяснение – Семен Алексеевич в отпуске, сотрудники с нетерпением ждут его возвращения на работу.

Впрочем, наблюдатели вспоминают, что иногда подобные разъяснения выходит из здания областной администрации, чтобы заранее не будоражить общественное мнение и не давать повод для кривотолков и зубоскальства – когда уйдет, тогда и перекреститесь.

21 июнь 12:24 | : Политика

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