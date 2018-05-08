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"И Алла вам споет!". Архангельские активисты ОНФ подвели итоги работы регионального отделения за пятилетку

Активисты архангельского отделения Общероссийского народного фронта подвели итоги пятилетней работы и отметили ряд положительных результатов в решении наиболее чувствительных проблем областного центра и региона. Среди достаточно значимых достижений общественники выделили прекращение загрязнения реки Исакогорка в поселке Затон, досрочного включения общежития в Новодвинске в программу капремонта в 2018 г., строительство нового моста через реку Долгая Щель.

«На протяжении нескольких лет региональное отделение ОНФ выполняло задачи, направленные на улучшение качества жизни граждан, помогало простым людям отстаивать правду и справедливость. Активисты ОНФ вели контроль за исполнением указов и поручений главы государства, боролись с неэффективными тратами государственных средств», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.

Так, весной 2018 г. чиновники администрации Архангельска приняли меры по устранению аварии в деревянном доме на ул. Выучейского, 62, в результате которой несколько семей оставались без холодной воды почти два месяца. Реакция властей последовала после обращения регионального отделения Общероссийского народного фронта в департамент городского хозяйства администрации города с просьбой восстановить водоснабжение в доме.

В региональное отделение ОНФ в апреле 2018 г. обратились жильцы одного из муниципальных общежитий города Новодвинска, расположенного на ул. Ворошилова, 20. Они пожаловались на плохие условия проживания. После осмотра помещений общежития эксперты ОНФ пришли к выводу, что здание ни разу капитально не ремонтировалось с 1967 г.: необходим капитальный ремонт кровли здания, фасадов, главного входа, а также мест общего пользования. Народный фронт добился досрочного включении общежития в Новодвинске в программу капремонта уже в 2018 г. Первоначально общежитие планировалось отремонтировать в 2037 г.

В 2016 г. активисты ОНФ настояли на строительстве нового моста через реку Долгая Щель в Маймаксанском территориальном округе Архангельска. В региональное отделение ОНФ обратились жители нескольких улиц, которые пожаловались на то, что существует угроза обрушения старого моста. Эксперты региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» совместно с представителями власти произвели осмотр 35-метрового деревянного моста и пришли к выводу, что необходимо новое строительство. Новый мост был построен в конце декабря 2017 г.

После обращения в ОНФ в октябре 2017 г. в квартирах пенсионеров из Архангельска было нормализовано теплоснабжение. На холод в квартирах пожаловались две пенсионерки (одна из которых инвалид II группы), что с наступлением отопительного сезона температура в их квартирах была ниже нормы. Представители ОНФ попросили чиновников совместно с управляющими компаниями (УК) еще раз проработать проблемные вопросы жительниц в домах на улицах Розы Люксембург, 7, и Тыко Вылки, 5, в Архангельске. Через два дня вопрос с нормальным теплоснабжением был решен.

После вмешательства ОНФ в сентябре 2017 г. в Архангельской области было прекращено загрязнение реки Исакогорка в поселке Затон, где проживают более 2 тыс. человек. В поселке много лет не работала система очистки канализационных стоков по причине неисправности и ветхости коллектора и очистной станции. Жители не раз обращались к властям. В октябре 2016 г. активисты ОНФ взяли на контроль неблагоприятную экологическую ситуацию. В настоящее время закончено строительство участка трубы длиной 450 м, при этом удалось замкнуть канализацию поселка и микрорайона Исакогорской лесобазы на центральные очистные сооружения.

 

Архангельские активисты ОНФ в 2015 г. помогли решить проблему перевозки школьников в Онежском районе, от деревни Абрамовская до поселка Малошуйка. В деревне 27 детей добирались до школы пешком по лесной дороге 5 км. Проблема заключалась в том, что власти муниципального образования не могли найти водителя, который бы соответствовал всем пунктам постановления правительства РФ о перевозке детей. Представители Народного фронта изучили этот вопрос, подключили к его решению областных чиновников и главу администрации муниципального образования. В настоящее время в поселке работает водитель автобуса для перевозки детей.

Общественники помогли в 2016 г. получить места в детском саду дочерям женщины-инвалида из города Котлас. Юлия Уварова не могла добиться предоставления мест в детском саду для своих дочерей-двойняшек, у которых были проблемы со здоровьем. Комиссия заключила, что дочери Уваровой не нуждаются в специализированном детском саду, но и обычного не предложили. ОНФ обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту. После проверки для детей были выделены места на полный день в новом детском саду №19 «Родничок».

«Используя опыт работы экспертов и активистов ОНФ, мы будем и дальше добиваться повышения качества жизни и защиты прав граждан. Впереди много сложной работы, но уже сегодня можно говорить о том, что власть стала быстрее реагировать на сигналы ОНФ. Предложения общественников используются во многих сферах жизни, в том числе при реализации федеральных проектов, где аккумулированы большие бюджетные средства», – подчеркнул Шалауров. Региональное отделение ОНФ продолжит выполнение поставленных задач президентом России, лидером Общероссийского народного фронта Владимиром Путиным.

15 июнь 11:04 | : Политика / Будни

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