А как у вас голосовали за Путина? Национальный рейтинг мэров российских городов (январь-март)

Опубликован первый в этом году Национальный рейтинг мэров столиц субъектов Российской Федерации.

Политологи отмечают, что развитие ситуации вокруг мэрского корпуса в рассматриваемые месяцы (январь-март) в целом шло в парадигме общефедеральных трендов — всё определял контекст президентской кампании. Полученные Владимиром Путиным очень высокие результаты сделали бессмысленной возможную кампанию по поиску виноватых в провале явки или низком результате основного кандидата, которую губернаторы могли использовать для ослабления позиций или даже отставки неугодных им мэров региональных столиц. В такой ситуации разбор полётов для выяснения того, кто выполнил план на 110%, а кто – «всего лишь» на 100% выглядит бессмысленным.

Первые три места заняли: Александр Моор (Тюмень), Ильсур Метшин (Казань), Ирек Ялалов (Уфа).

Последние три: Евгений Коростелев (Биробиджан), Абусупьян Гасанов (Махачкала), Илья Середюк (Кемерово).

Градоначальник Архангельска Игорь Годзиш на 63-м месте.

Комментарий журналиста Григория Дитятева:

Мэр Архангельска Игорь Викторович Годзиш предпринимает попытки улучшить жизнь города, сделать её более комфортной, более безопасной. Прежде всего, это касается его желания навести порядок с благоустройством городских улиц.

Однако не всегда эти попытки дают желаемый результат. Не всегда должным образом осуществляется контроль и оценивается эффективность производимых работ. Изменения в городском хозяйстве есть, но и их нельзя оценить однозначно, хотя, в целом, они направлены на установление в городе благоприятного климата и комфорта. Стали заметны усилия городских служб по предотвращению гололедицы в наш продолжительный зимний период (а в Архангельске зима длится как минимум до середины апреля): дороги и тротуары посыпают пескосоляной смесью. При этом лёд на улице остаётся, состояние тротуаров безобразное, что горожанам, естественно, не нравится. В общем, ощущения противоречивые.

По-своему справедливые критические оценки получила мэрия совсем недавно и после сильных мартовских снегопадов – избавить город от их последствий коммунальщикам оказалось нелегко.

Беспокоит ситуация с местным водоканалом. Город держит курс на то, чтобы подписать концессионное соглашение, однако история работы концессионера многим не внушает доверие. Должных разъяснений при этом со стороны городской власти мы не видим: на чём основывается выбор, какие схемы страховки они предпринимают. Такая позиция властей тоже не идёт им на пользу.

При этом я не сказал бы, что население как-то связывает негатив именно с мэром персонально. Не сказать, что к нему есть какое-то личностное отношение вообще. Возможно, это хорошо.

После вертикализации местного самоуправления обезличилась и городская власть. Поэтому претензии скорее предъявляются не столько местной власти, сколько региональной. А сам Годзиш воспринимается как один из чиновников областной команды.