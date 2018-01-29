Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

А как у вас голосовали за Путина? Национальный рейтинг мэров российских городов (январь-март)

Опубликован первый в этом году Национальный рейтинг мэров столиц субъектов Российской Федерации.

Политологи отмечают, что развитие ситуации вокруг мэрского корпуса в рассматриваемые месяцы (январь-март) в целом шло в парадигме общефедеральных трендов — всё определял контекст президентской кампании. Полученные Владимиром Путиным очень высокие результаты сделали бессмысленной возможную кампанию по поиску виноватых в провале явки или низком результате основного кандидата, которую губернаторы могли использовать для ослабления позиций или даже отставки неугодных им мэров региональных столиц. В такой ситуации разбор полётов для выяснения того, кто выполнил план на 110%, а кто – «всего лишь» на 100% выглядит бессмысленным.

Первые три места заняли: Александр Моор (Тюмень), Ильсур Метшин (Казань), Ирек Ялалов (Уфа).

Последние три: Евгений Коростелев (Биробиджан), Абусупьян Гасанов (Махачкала), Илья Середюк (Кемерово).

Градоначальник Архангельска Игорь Годзиш на 63-м месте.

Комментарий журналиста Григория Дитятева:

Мэр Архангельска Игорь Викторович Годзиш предпринимает попытки улучшить жизнь города, сделать её более комфортной, более безопасной. Прежде всего, это касается его желания навести порядок с благоустройством городских улиц.

Однако не всегда эти попытки дают желаемый результат. Не всегда должным образом осуществляется контроль и оценивается эффективность производимых работ. Изменения в городском хозяйстве есть, но и их нельзя оценить однозначно, хотя, в целом, они направлены на установление в городе благоприятного климата и комфорта. Стали заметны усилия городских служб по предотвращению гололедицы в наш продолжительный зимний период (а в Архангельске зима длится как минимум до середины апреля): дороги и тротуары посыпают пескосоляной смесью. При этом лёд на улице остаётся, состояние тротуаров безобразное, что горожанам, естественно, не нравится. В общем, ощущения противоречивые.

По-своему справедливые критические оценки получила мэрия совсем недавно и после сильных мартовских снегопадов – избавить город от их последствий коммунальщикам оказалось нелегко.

Беспокоит ситуация с местным водоканалом. Город держит курс на то, чтобы подписать концессионное соглашение, однако история работы концессионера многим не внушает доверие. Должных разъяснений при этом со стороны городской власти мы не видим: на чём основывается выбор, какие схемы страховки они предпринимают. Такая позиция властей тоже не идёт им на пользу.

При этом я не сказал бы, что население как-то связывает негатив именно с мэром персонально. Не сказать, что к нему есть какое-то личностное отношение вообще. Возможно, это хорошо.

После вертикализации местного самоуправления обезличилась и городская власть. Поэтому претензии скорее предъявляются не столько местной власти, сколько региональной. А сам Годзиш воспринимается как один из чиновников областной команды.  

28 март 08:16 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (220)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20