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Информационно-аналитический портал
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ИА RUSNORD публикует расценки на размещение предвыборной агитации к выборам Президента РФ

Информационно-аналитическое агентство RUSNORD, согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. и Федеральному закону от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О выборах Президента Российской Федерации», сообщает сведения о расценках на размещение агитационных и других предвыборных материалов, имеющих отношение к выборам Президента РФ (18 марта 2018 года):

  • новость (раздел Новости – подразделы: Политика, Экономика, Общество, Происшествия, Скандалы) на главной странице сайта от 1500 до 3000 знаков с пробелами – 10 000 рублей;
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  • публикация в рамках аналитического еженедельного материала «Итоги Недели» в рубрике «ЧертОК-взгляд» - от 1500 до 5000 знаков с пробелами – 20 000 рублей;
  • переходные баннерные площади на сайте, соответствующие имеющимся стандартам, в течение месяца, в шапке (325x115) - 50 000 рублей. В любом другом месте – по согласованию с заказчиком – 30 000 руб.;
  • баннерные растяжки – 30 000 руб. С ротацией – 20 000 руб.

Контакты – thertochok@yandex.ru

 

16 январь 17:14 | : Политика

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