ИА RUSNORD публикует расценки на размещение предвыборной агитации к выборам Президента РФ

Информационно-аналитическое агентство RUSNORD, согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. и Федеральному закону от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О выборах Президента Российской Федерации», сообщает сведения о расценках на размещение агитационных и других предвыборных материалов, имеющих отношение к выборам Президента РФ (18 марта 2018 года):

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