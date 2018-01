Великая химера ХХ века – 95-летие образования СССР

30 декабря 2017 года тихо-незаметно прошёл 95-летний юбилей возникновения империи нового типа – Союза Советских Социалистических Республик.

По поводу него Путин, если мне не изменяет память, высказался примерно так – «У тех, кому не жалко Советский Союз, нет сердца, у тех, кто грезит его восстановлением, нет мозгов».

Получается, у меня нет сердца. Не жалко ни секунды. Помните, как нам вдалбливали в школе (если не в детском саду) – «СССР держится на искренней дружбе народов в него входящих». Увы, это никак не вязалось с «жидами», «чучмеками», «чурками», «татарвой»… частенько звучавшими в коридорах нашего нестандартного многоквартирного дома. «Невоспитанные люди», - поджимала губы моя интеллигентная бабушка.

Да-да, конечно… только почему нас, девятиклассников, привезённых на осенние каникулы в Тбилиси, строго инструктировали – «в длительные беседы и, тем более, споры, на улицах не вступать», «в гости не ходить, как бы не звали»? Причём это говорила принимающая грузинская сторона, делая «страшные глаза». Уж она-то наверняка знала, чем такие прогулки заканчиваются. Одним словом – это вам не Москва.

Последние иллюзии в отношении дружбы братских народов рухнули в армии… ну, да я об этом не раз писал.

Интересно, но о Советском Союзе грустят и те, кто его не застал в силу юного возраста. Что же за легенды им рассказывают родители? Ну, разве что рабочие, что в те годы получали раза в два больше инженеров и очень гордились такой социальной справедливостью. Особенно те из них, кто вырвался в большие города на производство из колхозов, где до 1974 года существовала черта оседлости – людям просто не выдавали паспорта, они не могли выбирать, где им жить и работать. Про заграницу вообще молчу… что-то инопланетное, недостижимое.

Сейчас много говорят о небывалом размахе коррупции. Тогда она тоже была, просто о ней не писали в газетах, всё транслировало сарафанное радио. А уж воровство по мелочи, от гвоздя на заводе до лампочки в родном подъезде, цвело махровым цветом. «Всё вокруг колхозное», «тащи с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость» - вот она, разлагающая души философия в отсутствии частной собственности. Копеечные зарплаты оправдывались – «зато многое бесплатно». Тебе, может, и не надо – всё равно заплати. Отсутствие права личного выбора – вот что для меня было самым страшным в той системе ценностей.

В какую страну хотят эти люди вернуться? Туда, где государство всё регламентировало, залезая человеку не только в карман, но и в постель (вспомните, каких унижений стоил коммунисту развод)? В ту, где существовал запрет на профессии по национальному признаку, где за вас решали, что смотреть, слушать и читать, где даже мода исходила из принципа «безобразно, но однообразно»? Нет, мне никогда не понять этого мазохизма…

Примечательно, что в новый Союз бывшие колонии России (а как по-другому назвать?) входили постепенно. В 1922-м – РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР (Закавказье). Далее: 1924 – Узбекская ССР, 1925 - Туркменская ССР, 1929 - Таджикская ССР, 1936 - Казахстан и Киргизия, 1936 - ликвидирована ЗСФСР (вошли в состав СССР как союзные республики Грузия, Азербайджан и Армения), 1940 – Молдавская ССР, Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР и Карело-Финская ССР (в 1956г. стала автономной республикой в составе РСФСР).

Согласитесь, странное желание для бывших сателлитов вновь попасть в чью-то зависимость. Увы, привлекала философия новой власти – «грабь награбленное», «кто был ничем, тот станет всем», «при коммунизме всё будет бесплатным». Помню, как нас, детсадовцев, завлекала последняя перспектива – бесплатная мороженое и газировка. Ну, а жители аулов и кишлаков те же дети.

Впрочем, концепция СССР тоже была неоднородной. По Ленину: республики входят в состав СССР на правах федерации, то есть равноправия, сохранения суверенных прав, вплоть до возможности выхода из СССР и образования самостоятельного государства. По Сталину: все республики входят в состав СССР на правах автономии, теряя всякую самостоятельность.

В итоге была принята ленинская трактовка… но разве она исполнялась хотя бы в последней части? Как ни парадоксально, сталинский вариант, при котором создавался единый для всех генотип «советского человека», был, на мой взгляд, более жизнеспособен. Если бы не вызвал взрыв национального самосознания в первые же годы… о чём сейчас можно только гадать. Собственно, именно ленинский с доминированием титульной нации проживания в них и назначения на руководящие посты (а не по профессиональным навыкам), и стал той бомбой-запалом под основание неустойчивой конструкции.

Однако, на взгляд автора, нежизнеспособной оказалась не столько шаткая конструкция СССР, сколько социализм сам по себе.

Судите сами.

Ни один другой режим за всю человеческую историю не уничтожил в такие сжатые сроки столько населения в своих государствах, сколько социализм, даже откровенно фашистские режимы отстают в этих показателях. За четыре года правления Пол Пот истребил каждого седьмого камбоджийца. Красные кхмеры не нравились никому, потому что они были совершенно спятившей кучей ублюдков. Беженцы, которым посчастливилось уползти из Демократической Кампучии, хором рассказывали чудовищные вещи о воцарившихся в стране порядках: о массовых казнях, о младенческих трупах вдоль дорог, о страшном голоде и фанатизме властей… что-то из этих ужасов даже просачивалось в советскую прессу.

Это самый яркий пример. А сколько погибло при культурной революции в Китае? Думаете, насаждение социализма на Кубе или в Никарагуа было бескровным? И Альенде в Чили не был таким уж лапушкой, коим нам его представляла советская пропаганда. А КНДР, где внутренняя информация закрыта и откроется только после падения режима «красных Кимов» (только когда это будет?). Вы когда-нибудь задумывались, почему так тяжело и кроваво распадалась бывшая Югославия? Лично у меня сомнений нет – из-за социализма в её названии (СФРЮ).

Но мы-то жили в ожидании коммунизма. Так почему же не дожили?

По-моему, элементарно. Коммунизм требует веры и духовного развития. Современный же постиндустриальный человек, попробовавший что-то слаще морковки из овощного отдела, примеривший дублёнку вместо ватничка, становится потребителем в своей сути. И он уже враг коммунизма

История ХХ века показала – идея коммунизма, возведённая в абсолют, везде и всюду принесла кровь, рабство, нищету, массовую эмиграцию, гражданскую войну, святотатство, зверский вандализм, доходящий до откровенного дикарства, пусть в разных точках Земли это происходило в меньшей или большей степени.

Кто-то хочет продолжить эксперимент – come back in the USSR? Без меня.

Леонид Черток