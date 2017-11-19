Путин: Кто на старенького? Федеральные итоги 2017 года

Был ли уходящий 2017-й «Годом Путина»? Из моих прошлогодних Итогов - «Мы говорим Россия – подразумеваем Путин», и наоборот. Так уже было при проклятом царизме, когда тот, кто в Кремле, идеально хороший и всех любит… но вот зловредные бояре-раздолбаи жить народу не дают. Как вы помните, всё кончилось почти бескровной революцией, но очень кровавой Гражданской войной. Нет уж, не дай бог…

А этот ещё в большей степени. Во-первых, 100-летие Октябрьской революции. Народ мог явственно почувствовать исторический прогресс. С одной стороны, доброго и мудрого царя мы теперь выбираем всенародным тайным голосованием. Что бы заполошные там не голосили про Провидение и помазанника божьего… всё происходит согласно Конституции и доктрине исторического материализма. Во-вторых, Владимир Первый ещё не устроил ни Ходынки, ни Невского расстрела… даже никого ещё толком не выпорол (в прямом, а не в переносном). Так чьё самодержавие прогрессивней? Вопросов нет.

А ещё президент держал интригу – пойдёт или не пойдёт он на выборы. Я, конечно, посмеивался над информационными вбросами «рассматривается кандидатура Медведева… а что, ведь справился пацан». Но таковы условия игры – кто-то натурально всплёскивал руками, кто-то по долгу службы. Однако чувствовалась недоработка в искусстве постановки массовых зрелищ. Лично меня больно резанули по глазам равнодушные лица рядом с Путиным, когда он наконец-то объявил о своём походе в президенты. Понимаю, что ГАЗ… чёрная кость… но какая-то самодеятельность там должна быть? Хотя бы для групповки. А то махали мишурой, как будто комаров отгоняли на вечерней зорьке.

Вообще, по законам политической драматургии, Путина должны были умолять не покидать россиян в столь непростое время. Вспомните, когда он первый раз соскочил в премьер-министры - ещё ни кризиса не было, ни санкций, ни белоленточников… на Цхинвал тоже никто не пёр. Все понимали, что центр стратегических решений вместе с ним переместился из Кремля в Белый дом и только… но до сих пор на Медведева сваливают предательство Каддафи. Если это был продуманный ход на долгосрочную перспективу, то мои аплодисменты. По крайней мере, если в последние 12 месяцев кто-то из представителей госкорпораций в публичном поле поминал Дмитрия Анатольевича, как вариант… то сам же наигранно ужасался. Увы, но это больше самодеятельность, чем профессиональная постановка.

В классическом варианте Путина должны были просить не бросать россиян, он должен был в какой-то момент (но не слишком быстро) поддаться уговорам (но не перегибая с отнекиваниями). Всё произошло именно так… или почти так. Эстетика «встречи с трудящимися», на которой «страной дан наказ партии» воспроизведена с гротескной точностью. Народу зрительно дали понять, что именно он полноправный хозяин этого раба на галерах, а не роттенберги и прочие друзья по спорту. То есть, на максимально понятном 80 % населения языке. Вот отсюда и берутся те самые проценты поддержки, которым кто-то смеет не верить.

Кстати, интересная деталь – заветное «да» Путин произносит в Нижнем Новгороде, который считает своей малой родиной Сергей Кириенко. Которого, в свою очередь, считают архитектором нынешней президентской кампании. Говорите – как всё закручено? А то!

Единственная странность – Путин на той знаменательной встрече с нижегородскими автомобилестроителями вдруг вспомнил Минина с Пожарским и их народное ополчение. И вот в каком контексте: «Потом они освободили Москву от интервентов, положили конец так называемому Смутному времени, и после этого началось развитие единого централизованного мощного российского государства». И кто у нас теперь в роли интервентов? ИГИЛ, который мы разгромили в Сирии, на эту роль не подходит чисто географически, да и целятся они чаще в Санкт-Петербург. Неужели сказано про оппозицию, жирующую на госдеповские печеньки? Так Навальный может и возгордиться.

Если бы у Лёши были шансы, я бы всерьёз нервничал при всей своей любви к переменам. Но то, как он ведёт свою избирательную кампашку (извините, другого термина подобрать не могу), только укрепляет меня в мысли о засланности этого казачка. Могу себе гипотетически представить, что это долгосрочный проект на ближайший десяток лет, когда сегодняшняя школота наконец станет полноценным электоратом, но не верю в тех, кто готов вложить в эту фантастику серьёзные деньги. Вот и весь мой сказ.

Впрочем, для молодёжи устроили форум в Сочи. Не очень убедительный и, как можно было понять из телерепортажей, слишком заформализованный. Соответственно, наступающее поколение не особо берется в расчёт при весеннем расчёте голосов. Судя по всему, упор будет делаться на бренд «народный президент», а молодое поколение в постиндустриальном мире совсем не любит отождествлять себя с народными массами (по старшему сыну и его друзьям вижу). Скорее всего, часть голосов этого поколения заранее решили отдать кандидатам от оппозиции, той же Ксюше Собчак, над которой старшие возрастные группы только угорают или трижды сплёвывают через левое плечо (на более серьёзных политиках из старой гвардии сознательно не останавливаюсь, вы же понимаете, что это несерьёзно). Стрёмное прекраснодушие… но кремлёвским не привыкать жить сегодняшним днём.

Кто получил щелчок по носу (но сделал вид, что не заметил), так это «Единая Россия». Тем, что Путин пошёл не от неё, а самовыдвиженцем, он в сегодняшней ситуации окончательно привязал партию власти к малопопулярному в народе Дмитрию Медведеву. Причём я не удивлюсь, если после своей закономерной победы на выборах новоизбранный президент отправит весь кабинет министров в отставку (вместе с главой кабинета), а вернёт далеко не всех. Это совсем не значит, что ожидается смена экономического курса на более патриотический. Мы просто не можем позволить себе играть в такие рискованные игры, не те запасы в закромах. Но представим себе, что Медведева сменяет Кудрин, о чём говорят постоянно, как бы приучая народ к этой мысли. И что, с премьерским креслом он получит в нагрузку партию?! И Кудрин откажет, да и ЕР сама первая повесится от такого руководства. И народ наш, хотя простоват и наивен, но не до такой же степени!

Ситуация почти патовая, впору делать ставки – или Кудрина разменяют, или «Единую» (о ценности обоих промолчу).

Но при всём вышесказанном я вижу плюсы от участия в предвыборной кампании и Собчак, и Навального. Пусть первая только и говорит, что об опасности реставрации социализма, о преступлениях ленинизма-сталинизма, есть те, кто ностальгирует по тем временам, и эта ересь не должна попасть в молодые головы. Одновременно пусть второй отрицает любые левые идеи, лишь бы снова не скатился к пропаганде национализма. Хотя в последнее время я заметил, что именно его адепты всё чаще принимают красную окраску.

Всё это соответствует моим убеждениям. Но голосовать вряд ли буду.

Мой прогноз: Путин победит с меньшим результатом, чем сегодня прогнозируют его клевреты со Старой площади и при очень средней явке. Оргвыводы по регионам? Вряд ли… разве что по самому архитектору – Кириенко отодвинут от руля внутренней политики АП, как несправившегося. Дальше… дальше будем наблюдать новый акт борьбы либералов и силовиков за влияние, но это в последнем сюжете.

Самый острый политический момент уходящего года – целая волна отставок глав российских регионов. Неважно, по какой процедуре они проходили, какие слова говорились на официальном уровне. Народ следил, затаив дыхание, как за самым интересным шоу на выживание. Вы не будете возражать против того, что у самого идеального и неконфликтного губернатора обязательно найдётся армия недоброжелателей? Причём она кратно увеличивается при каждом слухе о скорой отставке. О, народ…

Народ, конечно, любит отставки по-жёсткому. Это когда не в советники, не в министры, а сразу в камеру СИЗО - любимое зрелище. И сразу репутация президента поползла-поползла вверх в конкретном регионе. Что актуально за полгода до выборов. Но посадить сразу десяток глав регионов… легче просто отменить федеральное деление и ввести режим ЧС. Поэтому решили максимально почистить ряды, но без излишнего кровопролития. Кстати, могу спорить – накинь петлю себе на шею какой-нибудь орловский Потомский после звонка из Кремля… и сразу вся ротация закончится. А вы говорите, что действующая власть немилосердная. Настоящих буйных мало, это да.

Но не только с предвыборной показухой были связаны те осенние отставки. По мнению московских политологов, по сравнению с полной покорностью региональных властей в предыдущие 10–12 лет, в России разгулялся настоящий парад суверенитетов. Кое-кто связывает это явление с пошатнувшейся экономикой. Нет, отделяться никто не собирается, это уже сепаратизм, да и пчёлы от мёда не улетают. Но решительные губернаторы, особенно из окраинных и национальных регионов, а также депутаты Госдумы, на них завязанные, не стесняясь ставят перед Москвой политические и экономические вопросы. Это раньше вертикаль власти перераспределяла в пользу центра налоги, перекраивала под себя избирательное и партийное законодательство, сковывала местные влиятельные группы дисциплиной «Единой России», отменяла выборы губернаторов и мэров – все покорно сносили. Теперь же, когда финансовый поток из центра естественным образом сократился, регионы стали всё громче высказывать недовольство экономической и политической экспансией Москвы.

Нет, они требуют не деньги, зная, что их просто нет. Они требуют самостоятельности, ссылаясь на мнение народа. Важное уточнение, происходит это не только там, где правитель несколько раз избирался всенародно и его рейтинг сравним с путинским. Выступают просто крутые мужики… сами по себе крутые.

Вот поэтому и наступило время молодых технократов, изначально крепко впаянных в вертикаль власти, являющихся, прежде всего, кремлёвской командой, балдеющих от доверия самого Путина. Это только пока не тронули кузбасского Тулеева и белгородского Савченко, пока проверяют схему на всяких нарьян-марах. Но скоро вы увидите…

Как правило, причина недовольства действиями Центра кроется в распределении доходов – Москва слишком много забирает себе. Но исполнение пресловутых Майских указов лежит на регионах. Из столицы подсказывают, как хитрее сделать. Например, перевести санитарочек в уборщицы, которые уже не попадают в категорию медработников и, значит, без прибавки обойдутся. На днях жена говорила с медсестрой, которая не знает, как на 15 000 прокормить-одеть ребёнка. Жалуется – последние несколько лет зарплата только уменьшается, а приработки обрубаются. На кого же рассчитаны эти указы?!

Ещё одна примета времени – все крупные и, главное, эффективные собственники являются частью номенклатуры. Пусть не самолично, но через родственников или близких друзей. Кремль это знает… но тогда надо действительно вводить одинарный срок руководства регионом, а к такой кадровой чехарде страна просто не готова.

Вы обратили внимание на то, что осенью сохранили свои места завсегдатаи нижних мест различных рейтингов – мурманская Ковтун, биробиджанский Левинталь, барнаульский Бердников и т.д. Знаете, почему? Желающих не нашлось. А те, кто, вроде бы, не против, не внушают доверия Москве. Зато, когда таковые найдутся… тогда и посмотрим.

Мой прогноз: Отставки губернаторов и дальше будут использоваться по мере необходимости манипулирования электоральным настроением. Причём последние осенние показали – халява с кадровым устройством на тёплые места закончена, такая армия советников по общим вопросам просто не нужна (когда писались эти слова, ещё не было известно о новом назначении заполярного Кошина – при. Ред.). Другое дело, когда возвращаешься в старую профессию с новыми связями и возможностями… только у многих ли она есть?

Под самый финал уходящего года разрешилось с бывшим экономическим министром Улюкаевым. Разрешилось так, как мало кто ожидал – 8 лет реального строгого срока с сумасшедшим штрафом в придачу. После ареста Белыха и Улюкаева системные либералы совсем было расстроились… а он (Путин) им бац компенсацию в лице нового премьера той же политической ориентации. Это я год назад писал. Увы, главный решил по-другому. Такое впечатление, что экс-министру просто не повезло - в решающий момент всё было отдано на волю суда, дабы подтвердить его независимость. А у суда в тот злополучный день было настроение сделать приятное силовикам. Или «Роснефти». Или лично Сечину.

Меня в этой истории больше всего умилили кодовые знаки, которыми обменивались взяткодатель с взятковзятелем. Показал Улюкаев Сечину (из показаний последнего) два пальца… так это не «коза», не вопрос «вторым будешь?», а конкретно два мульта. Почему именно в долларах? Потому что зубом при этом цыкнул, а ногой бы притопнул, получил бы в евро (это я фантазирую). И всё по старинке, в спортивной сумке, никаких оффшоров. Бред. Не говоря уже о том, что только самоубийца (или Валуев) будет что-то требовать с Сечина… даже прикурить.

Считаю я честным человеком Алексея Улюкаева? Нет. Честные до таких номенклатурных верхов в жизни не доберутся, их срежут ещё на уровне директора какого-нибудь финансового департамента. Да, я читал воспоминания Маши Арбатовой про тогдашнего Улюкаева и Улюкаева теперешнего, как он даже внешне менялся… но на то она и Маша.

Больше доверяю рассказам самого экс-министра, недавно ретранслированным на «Эхо Москвы», как он очень долго жертвовал часть своих денег на восстановление какой-то Алексеевской пустыни, строил там бани, скупал шайки, ведра, гигиенические пакеты для монахинь. И жаловался, что, как только с ним случились неприятности, сразу же все от него отвернулись - от рядовых попов до церковных иерархов.

Знаете, что лично меня смущает? Тот прошлый Улюкаев даже внешне тянет только на агностика. Истовая, деятельная религиозность вообще не характерна для либералов, к которым он сам себя относит. Рассказывал бы, что помогал детдому – поверил бы беспрекословно.

А вот если церкви, значит, грехи замаливал. Заранее, на всякий случай, вдруг поможет? Не помогло. Мне эта история сродни иносказательному чистосердечному.

Тем не менее, именно в истории с «Башнефтью» вина Улюкаева для меня неочевидна. Напомню, правительство выставило на продажу 50,1 процентов акций «Башнефти» в рамках приватизации, имеющей в Кремле как сторонников, так и противников. Некоторые чиновники и экономисты, в том числе Улюкаев, подвергли критике участие в торгах государственной компании «Роснефть». В чём, кстати, нет ничего удивительного, ибо в либеральной философии государство является самым неэффективным собственником. К тому же Путин сделку поддержал… а тут кто-то против.

Почему именно Улюкаев? Думаю, за какие-то другие неосторожно сказанные слова, о которых он сам давно забыл, но кто-то запомнил и держал наготове. Надеюсь, никто серьёзно не относится к заверениям Вячеслава Володина, что дело в отношении Улюкаева свидетельствует об «отсутствии в России неприкасаемых» и о «всеобщем равенстве перед законом»? Ежели таковые имеются, они просто не на тот ресурс зашли.

Но является срок Улюкаева глобальным поражением либералов? Вопрос…

Мой прогноз: Зная любовь Путина к нестандартным ходам в любой сфере отношений, могу предположить, что Улюкаев – последний слон этой затянувшейся шахматной партии, который идёт в жертву народной любви к громким посадкам. Особенно тех, кто сидит на деньгах (в особых случаях такой прецедент может стать моральной компенсацией за собственную невыплаченную зарплату). Зато после 18 марта к нам придёт такое либеральное правительство, что… опять я размечтался?

Леонид Черток