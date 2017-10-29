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Цыбульский: "Я сторонник субъектности Ненецкого округа"

В своем интервью изданию «Клуб регионов» врио главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский еще раз подтвердил, что в его техзадание не входит укрупнение региона.

Дословно:

На пресс-конференции я слышал в вопросах мысль про объединение регионов, и в Ненецком автономном округе я не скажу, что этот вопрос острый, но как минимум волнующий жителей, и вопрос, на котором некоторые политические силы стараются играть: когда президент назначил меня врио руководителя НАО, первый информационный вброс был именно о том, что я как раз и назначен для того, чтобы провести объединение округа с Архангельской областью. Но на самом деле я, конечно, сторонник субъектности Ненецкого автономного округа и стал еще большим сторонником этого, после того как погрузился в вопрос глубже. Сейчас, когда я имею возможность вникнуть непосредственно в экономику этой территории, я могу сказать, что у округа есть все основания быть абсолютно самостоятельным. Более того, связи с Архангельском весьма условные. Если брать экономику, то я бы сказал, что с Архангельской областью НАО связан больше исторически, чем экономически.

Также Цыбульский подчеркнул, что именно возглавляемый им округ имеет все приоритеты, чтобы стать центром по освоению Арктики:

На мой взгляд, с точки зрения логистики, с точки зрения расположения, с точки зрения потенциала развития Северного морского пути тот потенциал природный, которым обладает округ, он не сравним ни с одним, начиная от Мурманска и до Сабетты. Я имею в виду самый короткий выход на Северный морской путь с ресурсных баз Западной Сибири, Урала и Казахстана, потому что у нас находится порт Индига.

 

20 декабрь 12:01 | : Политика

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