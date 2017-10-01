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В НАО приехал новый "серый кардинал"

Александр Цыбульский подписал распоряжение о назначении Юрия Мурадова на должность первого заместителя губернатора - руководителя аппарата администрации НАО. К исполнению обязанностей он приступает с сегодняшнего дня.

Его предшественник, Михаил Васильев, остается в должности первого зама главы округа, но теперь будет курировать социальную сферу. Наблюдатели считают, что это осознанная тактика – Кремль дал распоряжение новичкам не устраивать в регионах кадровых революций, по крайней мере, до мартовских выборов.

О Мурадове известно, что они москвич, имеет два высших образования (юридическое и дипломатическое), работал в системе МИДа и аппарата президента. По возрасту и стилю близок к Цыбульскому.

В обязанности руководителя администрации региона входит обеспечение деятельности губернатора и окружной администрации, материально-техническое обеспечение органов исполнительной власти, вопросы информатизации и связи на территории региона, а также кадровая политика.

Наделе же именно с этой должности осуществляется управление и надзор за всей внутренней региональной политикой, вплоть до ответственности за явку и результаты выборов. Как правило, в сегодняшней конфигурации эти люди напрямую завязаны на Сергея Кириенко… и назначают их тоже с его благословения.

Именно поэтому руководителей аппаратов региональных администраций (а часто и администраций городских) небезосновательно называют серыми кардиналами.

(фото с сайта администрации НАО)

14 декабрь 10:59 | : Политика

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