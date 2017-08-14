Константин Щемелинин о феномене российского телефонного терроризма

В начале сентября 2017 года Россия столкнулась с невиданной ранее в мире угрозой — с систематическим, крупномасштабным телефонным терроризмом.

Схема действия злоумышленников такова: выбираются несколько городов (крупных или некрупных); затем в течение одного дня производится звонки о ложном минировании, причем для каждого выбранного города делаются несколько таких звонков. Целями для преступников оказываются крупные торговые центры, вокзалы, школы, здания органов власти. К счастью, на сегодняшний день, все звонки оказались ложными, и нигде никаких бомб обнаружено не было.

В целом, кто стоит за этими звонками и какую преследует цель, не понятно. Версии выдвигаются разные, но пока что никто из злоумышленников не найден. В СМИ вбрасываются различные версии, в том числе т.н. «украинский след».

В целом, российское общество достаточно спокойно реагирует на эти события, но они продолжаются. Кто скажет, как будут относиться к этому простые граждане, если такого рода телефонный террор продолжится и дальше, допустим, месяц или полгода?

Скорее всего, месяц такого давления Россия выдержит, а больше? Не в этом ли состоит цель злоумышленников: дестабилизировать РФ? Количество всегда переходит в качество — пока что оно не перешло, но если перейдет? А в марте 2018 года состоятся выборы Президента России! Не нацелен ли этот телефонный террор на эту дату? Кого выберут люди, если будут нервничать в момент выбора?

Возможно, это ошибочные предположения, но, вполне вероятно, что мы наблюдаем начало развития технологии по влиянию на результат выборов высшего должностного лица в России!

Константин Щемелинин, крымский писатель