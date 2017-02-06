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Сталинисты Архангельска формируют свою колонну в "Бессмертном полку" - зачем?

Как сообщают некоторые региональные СМИ, архангельские сталинисты (те, кто участвовал в агитационной кампании по установке бюста усатому генералиссимусу) собираются на День Победы сформировать собственную колонну в «Бессмертном полку».

Данную информацию усиленно распространяет один из главных коммунистических ортодоксов Поморья Василий Поздеев.

Поклонники Сталина пройдут отдельной колонной под предводительством депутата Архангельской городской Думы Александра Афанасьева, пронеся в руках растяжку «Сталинский Бессмертный полк», а также портреты своего кумира и его маршалов – Жукова, Рокоссовского, Конева, Берии…

В общем-то, подобные сцены мы видели и в прошлом… но сейчас, якобы, за сталинистами закреплен отдельный статус, когда раньше их действия были самодеятельностью.

Наблюдатели удивляются – зачем этим людям в такой день вносить очередной раскол в общество и противопоставлять себя другим потомкам ветеранов.

Напомним, шествие Бессмертного полка начнётся 9 мая в 13:00 от здания гимназии № 6.  

05 май 12:46 | : Политика День Победы Бессмертный полк Архангельск Берия Василий Поздеев бюст Сталина

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