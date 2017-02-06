Сталинисты Архангельска формируют свою колонну в "Бессмертном полку" - зачем?

Как сообщают некоторые региональные СМИ, архангельские сталинисты (те, кто участвовал в агитационной кампании по установке бюста усатому генералиссимусу) собираются на День Победы сформировать собственную колонну в «Бессмертном полку».
Данную информацию усиленно распространяет один из главных коммунистических ортодоксов Поморья Василий Поздеев.
Поклонники Сталина пройдут отдельной колонной под предводительством депутата Архангельской городской Думы Александра Афанасьева, пронеся в руках растяжку «Сталинский Бессмертный полк», а также портреты своего кумира и его маршалов – Жукова, Рокоссовского, Конева, Берии…
В общем-то, подобные сцены мы видели и в прошлом… но сейчас, якобы, за сталинистами закреплен отдельный статус, когда раньше их действия были самодеятельностью.
Наблюдатели удивляются – зачем этим людям в такой день вносить очередной раскол в общество и противопоставлять себя другим потомкам ветеранов.
Напомним, шествие Бессмертного полка начнётся 9 мая в 13:00 от здания гимназии № 6.