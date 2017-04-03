Игра "в долгую". Как Россия обыграла Турцию... на Украине

Геополитика — это игра «в долгую». Это не политика, не военный конфликт — в геополитических баталиях только лишь по прошествии времени можно понять кто кого одолел.
Вспомним 2014 год. Тогда Крым вошел в состав России, а Турция стала активным союзником Киева. В СМИ были разговоры о том, что турки готовы помогать воевать против ополченцев ДНР и ЛНР, и геополитическая обстановка складывалась так: если восставшим удастся перейти в широкомасштабное наступление, то Турция, несомненно, поможет Украине. В Интернете ходили слухи о том, что Киев готов образовать в Херсоне крымско-татарскую автономию, что не могло не обрадовать турок.
То есть, геополитически, в 2014 году Турция была активна на Украине. При этом в Сирии у турков все было хорошо: их союзники из числа местных повстанцев успешно воевали против Дамаска, а с Запада постоянно говорили: «Асад должен уйти». Мало того, русские ежегодно массово отдыхали в Турции, и это был еще один рычаг давления на Москву, вместе с дешевыми турецкими помидорами.
Прошло три года:
1) Турция воюет в Сирии. Сама, напрямую! Причем турецкая армия ослаблена после подавления неудавшегося государственного переворота прошлым летом, и великих успехов не демонстрирует;
2) Россияне научились обходиться без турецких курортов;
3) Сельское хозяйство России вышло на подъем, и готово в ближайшем будущем обеспечить страну не просто помидорами, а дешевыми помидорами!
4) О крымско-татарской автономии на Херсонщине все уже давно забыли Это геополитика — за три года Украина лишилась одного сильного и активного союзника — Турцию. Кто выиграл от этого? Россия!
РФ выключила Турцию из конфликта на Украине, медленно, постепенно, но, как видно, успешно!
Кто сейчас союзники у Киева? Польша, США, Германия и Франция. Прибалтику, небольшие страны Европы, а также далекие Австралию да Канаду можно не считать. США уже уменьшает помощь ВСУ, Франция уже давно без интереса наблюдает за конфликтом на Донбассе, а вот Польша и Германия еще активны, как и в 2014 году.
Посмотрим, что будет дальше, но тенденция видна четко: Россия постепенно и аккуратно старается отсечь от Украины всех ее союзников. Ну, и бонус — катящаяся в пропасть экономика Украины. Это геополитика — игра долгая и сложная, игра, в которую играют только очень большие начальники!
Константин Щемелинин, крымский писатель и эксперт