Губернаторы на выбор. Кремль запускает четыре варианта избирательных сценариев

Ряд федеральных СМИ опубликовал различные варианты сценариев, по которым в будущем будут избираться главы российских регионов.
Наблюдатели уверены, что это новаторство от нового «серого кардинала» президентской администрации Сергея Кириенко (экс-главы Росатома), одна из задач которого возродить интерес населения к избирательному процессу.
Первый вариант – участие в выборах медийно раскрученного кандидата от оппозиции. Как пример приводится опыт Алексея Навального на прошлых выборах мэра Москвы – шума много, а угрозы никакой. В ближайшее время такой вариант может быть «протестирован» в Свердловской области, где в борьбу за губернаторский пост может вступить в борьбу популярный Евгений Ройзман, занимающий сейчас пост мэра Екатеринбурга и близкий к праволиберальному движению, а в Карелии за тот же пост поборется экс-градоначальница Петрозаводска Галина Ширшина, член партии «Яблоко».
Второй вариант сценария – проведение параллельно с выборами какого-нибудь референдума на волнующую регион тему. Например, нужно ли делать главные религиозные праздники красным днем календаря.
Третий – максимальное использование интернет-технологий. Что, впрочем, и так произойдет, особенно в тех регионах, куда уже назначены врио молодые кремлевские технократы (Калининград, Пермь, Бурятия).
И, наконец, четвертый – проверить на уже упомянутом Калининграде, как работает на региональном уровне «внешняя угроза». Проще говоря, запустить в народ фейк о том, что Европа планирует вернуть себе Кенигсберг… и посмотреть, что из этого выйдет.
Ну, а местные наблюдатели уверены, что популярность к выборам вернется только тогда, когда их результаты опять станут мало предсказуемыми, как уже было в новейшей российской истории.