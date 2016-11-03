Губернаторы "на вылет". Анатомия кремлёвского инсайда

В губернаторском корпусе России начались серьёзные чистки. Как многие полагают (и этого не скрывают) - к президентским выборам 2018 года. Логика железобетонная: одно дело, если неугодного главу региона выпнет на выборах избиратель, и совсем другое дело, если его лишат полномочий на самом верху. Кремль видит, Кремль знает, Кремль не спит… тьфу, то есть, Путин не спит в Кремле. Та же самая бессонница, что была и у Сосо, только пока без расстрелов.
Я думал, это только у нас (в Архангельске) губернаторов отправляют в отставку минимум два раза в месяц. Но списался с иногородними товарищами – везде так, по всей Руси великой. Везде есть недовольные, а идеальных начальников не существует. Как и абсолютных злодеев - у нас есть те, кто и по Киселёву ностальгирует, и даже по Михальчуку. И ничего странного - кому-то что-то дал, с кем-то чем-то поделился… понять можно.
В начале минувшей недели Кремль порадовал нас (а как не радоваться, если ветерок перемен) целой группой скорых отставников. В печальный список входят: Глава Республики Карелия Александр Худилайнен, Бурятии Вячеслав Наговицын и Пермского края Виктор Басаргин, а также губернаторы областей – Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин), Ивановской (Павел Коньков). Все вышеперечисленны
Данная новость так и не получила официального подтверждения, типичный инсайд. Однако двое из списка уже заявили о своей добровольной отставке (чего кота тянуть за это самое). Особенно спешил хозяин Пермского края Басаргин. У меня в тех землях немало знакомых живёт, так они до сих пор пляшут от радости. Говорят, никто его не любил, ни с кем не мог найти общего языка… даже жалко стало мужика, ей-богу.
За ним поспешил глава Бурятии Наговицын. Похоже, с явным облегчением – хорошо, что не посадили. А вообще эта суета мне напоминает старый анекдот про звонок Сталина во МХАТ: «Надо же, какие нервные люди у нас в искусстве… умер директор театра!». Но, что характерно, официального подтверждения этому инсайду до сих пор нет, а замена уволившимся нашлась моментально. Как же это всё похоже на театральную постановку. Одно хорошо – для нас бесплатную.
Ещё одна характерная особенность нашей внутренней политики - Басаргин попросил журналистов не беспокоиться за его будущее. Он отметил, что относит себя к команде действующего президента и считает, что его опыт будет обязательно востребован. То есть, на улицу их без средств (хи-хи) к существованию не выбрасывают, куда-нибудь да обязательно пристроят. А теперь, архангелогородцы
В Москве у провластных политологов идут серьёзные рассуждения о том, что Москва делает ставку на молодых технократов - естественно, приверженцев «генеральной линии». Неважно, чиновниками они до этого были или топ-менеджерами крупных госкорпораций типа «Ростеха» или «Росатома». Главное – здоровые амбиции, тяга быть начальниками (у меня, например, таковая напрочь отсутствует… однако полжизни приходится чем-то и кем-то руководить), приятная свежая внешность. То есть, воспитывается новый тип капиталистическо
Но не у всех такое благодушное настроение. Возможно, они больше знают - Какое вот это бесстыдство с губернатором Пермского края. Просто берут какого-то подмосковного чинушу, выдергивают в Кремль, там "напутствие", которое выглядит буквально так (показывали по телику): "А не желаете ли поработать губернатором в Перми? - Ой, да что вы, для меня это такая честь!" - и все, дело в шляпе. Грубейший фарс. Вот что дословно я прочитал в живом журнале.
Что ж, тоже имеет право на жизнь. Подсовывая (не предлагая!) избирателям региона своего кандидата, Кремль фактически предопределяет исход выборов, ибо наш народ исторически охотней всего голосует за того, на кого «царь» перстом укажет. Или просто на выборы не пойдёт, что чаще всего и делает. Если же пустить это важное дело на самотёк… то может получиться конфуз, как в Коми. Забыли? Напомню – там за губернатора Гайзера проголосовало чуть ли не 80% избирателей, а он вскорости ворюгой оказался. Народного избранника арестовывают, но народ безмолвствует: ни одной демонстрации протеста, ни одной забастовки по республике, ни одного самосожжения. То есть, восприняли как должное, предполагали, что во власть только воровать и ходят. И такие мысли ни что иное, как подрыв, чего-то там.
Правда, не советовал бы в этом отношении экспериментирова
А на практике нам ясно показывают, что губер - это прежде всего НАМЕСТНИК. "Сатрап", как оно именовалось в древней Персии. Царь засылает своего московского боярина "на кормление" в далекую и холодную Пермь, сатрап в благодарность страстно лобзает царственную длань... Ну, понятно, это враг режима писал… кто его всерьёз воспринимает?
Я ещё летом писал о новых кадровых тенденциях, когда бывших охранников самого Путина, имеющих в арсенале лишь государево «слово и дело», посылали править в абсолютно чужие им регионы. В Туле, вроде, прижилось, а вот в распальцованном Калининграде (ну как же, почти Европа) пришлось снова менять - теперь на молодого технократа (бодигард, как выяснилось, стреляет от бедра лучше, чем говорит).
Из всего этого вырисовывается вот такая схема… хоть специальную брошюру издавай:
1. Если губернатор встретился с президентом, это ещё ничего не значит. И даже указ на сайте Кремля может ничего не значить (как было в случае с Цукановым). А может и значить.
2. Если губернатор пошёл на выборы, это тоже ничего не значит. Через год кто-то может решить, что ему лучше быть полпредом или сидеть в СИЗО (как было в упомянутом уже «парадоксе Гайзера»).
3. Если вам присылают губернатором охранника Путина, то это ещё не конец. Или конец.
Можно и дальше продолжить, только будет слишком мрачно. И для руководителей, и для избирателей в равной степени. А вообще всё это только слова. Посмотрите, ещё пять упомянутых в том страшном списке фамилий даже дёргаться не думают, наоборот, делают борзые заявления для прессы - «никуда не собираюсь», «работаю в обычном режиме», «меня народ избрал, его и спросите».
Ну и нам тогда чего дёргаться… кто будет, тот и будет.
Леонид Черток