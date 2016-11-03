О чем говорил Жириновский. На 30-м съезде ЛДПР

Вчера в Москве состоялся очередной, но при этом юбилейный, 30-й съезд ЛДПР. Партии по своему уникальной, изначально созданной под одного человека, который одновременно является ее лицом, мозгом и главной движущей силой. Но это отнюдь не принижает остальных членов «команды Жириновского».
В своем программном выступлении Владимир Вольфович напомнил, что весь цивилизованный мир постепенно переходит на ту модель развития, о которой на протяжении последних тридцати лет говорили либерал-демократы.
Лидер партии в очередной раз провозгласил главный политический лозунг партии: «ЛДПР – всегда в центре», указав на единственно верный центристский курс, которого на протяжении многих лет придерживается ЛДПР. Владимир Жириновский подчеркнул, что другие политические доктрины себя уже давно исчерпали.
То есть, от радикального курса и эпатажных лозунгов, что выделяли ЛДПР из сонма политических движений 90-х, давно растворившихся и забытых, партия все больше смещается в центр, к умеренной позиции и конструктивной критике правящей власти.
«Либерализм бывает левый, который сегодня терпит крушение и правый — это победа Трампа в США. И мы единственная партия, у которой даже в названии заложено определение той доктрины, которая будет господствовать весь 21-ый век. Нельзя влево уходить и нельзя вправо. Это трудно – двигаться таким путем, но так – надо. Только центр. Мы смогли избрать для себя ориентир центристский. Не только для себя мы дали эту идеологию, для всех. И другой не будет. Мы идем правильным путем», — объяснил лидер ЛДПР.
«ЛДПР – это та модель развития, к которой постепенно переходит весь цивилизованный мир», — отметил лидер ЛДПР, добавив, что «все, о чем говорила ЛДПР – свершилось».
Владимир Жириновский снова избран Председателем ЛДПР. Согласно Уставу партии, Председатель ЛДПР избирается сроком на четыре года без ограничения числа сроков. Именно он предлагает кандидатуры членов Высшего Совета ЛДПР.
«Высший Совет проработал два срока — это были опытные, активные депутаты, лица партии. Новый совет будет на 90% обновлен, только я автоматически по занимаемой должности должен буду в него войти», — отметил Владимир Жириновский. Перед голосованием по выборам Председателя ЛДПР, лидер партии попросил внести в список и другие кандидатуры претендентов на этот пост.
«Пусть и другие кандидатуры будут. Пусть у них и не будет шансов победить. Но все равно хочется знать настроения в партии», — отметил Владимир Жириновский.
За назначение Владимира Жириновского на пост Председателя ЛДПР единогласно проголосовали все делегаты съезда. Бессменный лидер партии подчеркнул, что за все годы деятельности ЛДПР под его руководством партия «не сделала ни одной ошибки».
«Нас не в чем упрекнуть. Мы отличники, а таких многие ненавидят. 30 лет назад мы встали на правильный путь. Сегодня нас слышит вся страна», — заключил Председатель ЛДПР.
Нужно отметить, что при «вождистском» силе управления партией, в Верховном Совете ЛДПР внимательно относятся к инициативам, исходящим от региональных отделений, и, в отличии от политических сил традиционного типа (КПРФ), дают возможность карьерного роста молодым кадрам. За сим постепенно меняется имидж самой партии.
Главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток: «Моё, мягко говоря, ироничное отношение к ЛДПР стало меняться после личного знакомства с её членами, не только местными, но и кураторами регионального отделения из Госдумы. В жизни достаточно приходилось встречаться с партийными функционерами различный политических течений, и крайне редко удавалось пообщаться на нормальном человеческом языке, вести уважительный разговор на любые темы.
Тоже касается и их внутрипартийного общения. Такие команды единомышленников я помню, разве что, по первым кооперативам перестроечного периода, очень приятная ностальгия. Ну и, конечно, доброе и мудрое лидерство Ольги Осицыной, не "мамы" команды, но старшей сестры. Если кто захочет уличить меня в предвзятости, то – вперёд, я не возражаю. Личные симпатии всегда предвзяты…».
Архангельскую область на юбилейном съезде представлял координатор региональной парторганизации Игорь Арсентьев:
- Доклад Председателя ЛДПР был, безусловно, стал центральным событием Съезда. Владимир Жириновский отметил проблемы во внутренней и внешней политике, с которыми сталкивается Россия, предложил пути их решения и дал прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации на мировой арене. Затем делегаты Съезда избрали руководящие органы партии – новый состав Высшего Совета и Центральной Контрольно-ревизионной комиссии. Стоит отметить, что составы Высшего Совета и ЦКРК полностью сменились, тем самым в ЛДПР подчеркивают верность заданному Жириновским курсу на постоянное обновление руководящих органов партии. Также во время подхода к прессе Владимир Вольфович заявил, что намерен участвовать в выборах Президента РФ в 2018 году и, проведя аналогию с избранным президентом США Дональдом Трампом, выразил уверенность в высоких шансах на победу.