Hello, Вова! Как два президента щупали друг друга

Я, конечно, предполагал, что Трамп будет популярен в России больше, чем у себя на родине в США, но даже представить себе не мог такого ажиотажа. Нездорового. И не за Дональда я волнуюсь, хотя лично меня он совсем не отпугивает своими крайностями… это пусть у мексиканцев и геев поджилки трясутся. Речь о наших россиянах. Что же происходит в их головах?!
А вот что. По данным «Левада-центра», всего за два месяца, прошедших со дня избрания Трампа президентом «самого потенциального врага», число соотечественнико
Вообще-то, американофилу должно быть радостно от происходящего. Но в душе неспокойно, как всегда бывает от того, что недоступно моему пониманию. Где-то с шестого класса я окончательно влюбился в Америку (по книгам, фильмам и джинсам), а параллельно так же окончательно разлюбил советскую власть. И, не изменяя этим чувствам, дожил почти до 58 лет. Но миллионы моих сограждан готовы менять свои взгляды и привязанности, вертясь флюгерами вслед за телевизионной пропагандой.
Интересно, а самому Путину не страшно? От мысли, что завтра телепропаганда вдруг станет пиарить Навального, а его оплюют-разоблача
А тут ещё пресловутый разговор двух президентов, который россияне ждали как подписание капитуляции в столетней войне (средний американец, я уверен, даже не знает о существовании такого формата общения. Вот когда был звёздный момент для пранкеров… только этим шутникам тоже жить охота.
Увы, никакого прямого эфира (а какой был бы рейтинг). Только сухая тассовка от Кремля – «лидеры продемонстрирова
Всего лишь продемонстрирова
А вот кульминация - В конце беседы американский президент попросил российского коллегу передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что граждане США относятся с симпатией к России. Путин, в свою очередь, заявил, что в РФ испытывают аналогичные чувства к американцам, а сейчас Москва рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом.
Видите, как просто устроена российская внешняя политика? Стоило в вашингтонском Белом доме появиться понятному нашему президенту человеку, и противоречия, еще в декабре казавшиеся неразрешимыми, растворились, как дурной сон. Правда, санкции остались… но они как будто нам на пользу. Об их отмене эти двое поговорят в следующий раз.
Интересно, что Трампом недовольны не наши коммунисты, которым экзальтированный миллиардер должен по умолчанию встать костью в горле, а вполне правые либералы, которые всем доказывают, что новый штатовский президент «себе на уме», что он «неНаш», что будет работать исключительно в интересах Америки. Вон, Шендерович уже назвал его «буйным малым», не видя разницы между левым идиотизмом и правым скотством. Мол, как он может выселять из Америки мусульман. А ведь именно за это Трампу аплодирует Израиль - эти акции входят в пакет поддержки этой ближневосточной страны, как и строительство еврейских поселений на спорных территориях. Завтра, глядишь, и ХАМАСу голову открутят… странно, что российский еврей возражает.
И мне начинает казаться, что Трамп не нравится нашей праволиберальной интеллигенции, прежде всего, тем, что он нравится Путину. Ну ведь тупо же…
На что же рассчитывает Москва (только не народная, а та, что повыше)? Прежде всего, что в команде Трампа окажутся люди, не являющиеся принципиальными противниками контактов с Россией. Если же один президент к нам расположен, то при американской системе госуправления это не значит ровным счётом ничего, один политес и никакого действия.
Конечно, очень важна совместная операция по разгрому и уничтожению ИГИЛ (уже ясно, что России одной не справиться). В успех её я не очень верю, так как террористическая группировка не имеет чётко очерченных территориальных границ и легко может спрятаться внутри любого государства (совсем не обязательно ближневосточного
…например, с Китаем. Очень скользкий для нас момент. Напряжённость между Вашингтоном и Пекином созревает, как чирей на причинном месте, и Москве жизненно важно остаться в стороне от этой разборки… а при удачном раскладе ещё и слупить проценты с контрибуции проигравшего.
То же самое и в отношении Украины. Донбасс нам подарят вряд ли, да и нужен ли он триста лет с тем количеством вооружённых орёликов, что слетелись туда со всего бывшего СНГ пострелять. Но просто дать возможность двум государствам договариваться друг с другом без вмешательства третьих-четвёрты
Впрочем, вполне может оказаться, что искушённый деляга Трамп, скрупулёзно посчитав возможные прибытки от дружбы с Москвой и Пекином, просто перестанет уделять нам внимание. О чём и мечталось все 8 лет правления Обамы, а особенно последние годы конфликта на Украине и спецоперации в Сирии, не так ли?
Но какой удар по российской самовлюблённости
Леонид Черток