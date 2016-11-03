Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Hello, Вова! Как два президента щупали друг друга

Я, конечно, предполагал, что Трамп будет популярен в России больше, чем у себя на родине в США, но даже представить себе не мог такого ажиотажа. Нездорового. И не за Дональда я волнуюсь, хотя лично меня он совсем не отпугивает своими крайностями… это пусть у мексиканцев и геев поджилки трясутся. Речь о наших россиянах. Что же происходит в их головах?!

А вот что. По данным «Левада-центра», всего за два месяца, прошедших со дня избрания Трампа президентом «самого потенциального врага», число соотечественников, негативно относящихся к США, упало в 1,5 раза - с 83% до 56%! Мало того, социологи прогнозируют, что недалёк тот день, когда процентов 79, как минимум, будут уверены, что США всегда были друзьями России, а ранее СССР. Как со встречи на Одере пошло, так с тех пор и продолжается. И уже сам Путина проговорился, что Америка всегда была нашим союзником, и это заявление получило соответствующую раскрутку на всех ведущих телеканалах.

Вообще-то, американофилу должно быть радостно от происходящего. Но в душе неспокойно, как всегда бывает от того, что недоступно моему пониманию. Где-то с шестого класса я окончательно влюбился в Америку (по книгам, фильмам и джинсам), а параллельно так же окончательно разлюбил советскую власть. И, не изменяя этим чувствам, дожил почти до 58 лет. Но миллионы моих сограждан готовы менять свои взгляды и привязанности, вертясь флюгерами вслед за телевизионной пропагандой.

Интересно, а самому Путину не страшно? От мысли, что завтра телепропаганда вдруг станет пиарить Навального, а его оплюют-разоблачат-позабудут. Это же какой сокрушительный удар по самолюбию подполковника после 86 % народной любви?! У Хрущёва рейтинг был значительно меньше, и то он еле выстоял. Представьте себе, что в телевизоре с утра до вечера начинают говорить, что нельзя у маленького и слабого соседа с похожим на русский, но более смешным языком за просто так отжимать крымские курорты, а жителям ДНР и ЛНР надо исполнять конституцию Украины и самораспускаться. Что, бред? А вы вспомните, как тихо и покорно распался в 91-м могучий Советский Союз. Тому виной не столько пустые холодильники, сколько по телевизору стали говорить совсем другое.

А тут ещё пресловутый разговор двух президентов, который россияне ждали как подписание капитуляции в столетней войне (средний американец, я уверен, даже не знает о существовании такого формата общения. Вот когда был звёздный момент для пранкеров… только этим шутникам тоже жить охота.

Увы, никакого прямого эфира (а какой был бы рейтинг). Только сухая тассовка от Кремля – «лидеры продемонстрировали настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе. Основной темой беседы стала борьба с международным терроризмом. Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий для полного разгрома «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) и других террористических группировок в Сирии».

Всего лишь продемонстрировали, а радости у народа полны штаны. И что такими не править хоть шесть сроков подряд…

А вот кульминация - В конце беседы американский президент попросил российского коллегу передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что граждане США относятся с симпатией к России. Путин, в свою очередь, заявил, что в РФ испытывают аналогичные чувства к американцам, а сейчас Москва рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом.

Видите, как просто устроена российская внешняя политика? Стоило в вашингтонском Белом доме появиться понятному нашему президенту человеку, и противоречия, еще в декабре казавшиеся неразрешимыми, растворились, как дурной сон. Правда, санкции остались… но они как будто нам на пользу. Об их отмене эти двое поговорят в следующий раз.

Интересно, что Трампом недовольны не наши коммунисты, которым экзальтированный миллиардер должен по умолчанию встать костью в горле, а вполне правые либералы, которые всем доказывают, что новый штатовский президент «себе на уме», что он «неНаш», что будет работать исключительно в интересах Америки. Вон, Шендерович уже назвал его «буйным малым», не видя разницы между левым идиотизмом и правым скотством. Мол, как он может выселять из Америки мусульман. А ведь именно за это Трампу аплодирует Израиль - эти акции входят в пакет поддержки этой ближневосточной страны, как и строительство еврейских поселений на спорных территориях. Завтра, глядишь, и ХАМАСу голову открутят… странно, что российский еврей возражает.

И мне начинает казаться, что Трамп не нравится нашей праволиберальной интеллигенции, прежде всего, тем, что он нравится Путину. Ну ведь тупо же…

На что же рассчитывает Москва (только не народная, а та, что повыше)? Прежде всего, что в команде Трампа окажутся люди, не являющиеся принципиальными противниками контактов с Россией. Если же один президент к нам расположен, то при американской системе госуправления это не значит ровным счётом ничего, один политес и никакого действия.

Конечно, очень важна совместная операция по разгрому и уничтожению ИГИЛ (уже ясно, что России одной не справиться). В успех её я не очень верю, так как террористическая группировка не имеет чётко очерченных территориальных границ и легко может спрятаться внутри любого государства (совсем не обязательно ближневосточного). К тому же имеет практически неограниченный человеческий ресурс. Но совместные боевые действия по одну сторону линии фронта просто обязаны сгладить, если не свести на нет имеющиеся противоречия между двумя мировыми политическими гигантами. Тут, как говорится, главное – нАчать, а дальше сама пойдёт…

…например, с Китаем. Очень скользкий для нас момент. Напряжённость между Вашингтоном и Пекином созревает, как чирей на причинном месте, и Москве жизненно важно остаться в стороне от этой разборки… а при удачном раскладе ещё и слупить проценты с контрибуции проигравшего.

То же самое и в отношении Украины. Донбасс нам подарят вряд ли, да и нужен ли он триста лет с тем количеством вооружённых орёликов, что слетелись туда со всего бывшего СНГ пострелять. Но просто дать возможность двум государствам договариваться друг с другом без вмешательства третьих-четвёртых-пятых сторон. Москва по-любому переговорит Киев - за ней сила.

Впрочем, вполне может оказаться, что искушённый деляга Трамп, скрупулёзно посчитав возможные прибытки от дружбы с Москвой и Пекином, просто перестанет уделять нам внимание. О чём и мечталось все 8 лет правления Обамы, а особенно последние годы конфликта на Украине и спецоперации в Сирии, не так ли?

Но какой удар по российской самовлюблённости! Сдюжим ли, не сломаемся?..

Леонид Черток

05 февраль 08:18 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2017 (36)
Январь 2017 (200)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.