Осторожно, станция Косово! Куда хочет въехать Сербия?

Есть у России такая традиция – если хочется обвинить Америку и НАТО во всех смертных грехах, им вспоминают бомбардировки Югославии конца 90-х.
Было? Было. Ни один нормальный человек не скажет, что бомбардировки кого бы то ни было здОрово, здоровО и их нужно проводить регулярно. Однако бывают обстоятельства. Например, чтобы прекратить массовую драку, применяют водомёт. А теперь представьте, что дерутся части одной страны. Дерутся вчерашние соседи, которых идеологи в эйфории пытались объединить в единое целое. Да не вышло. Ни православные сербы, ни босняки-мусульма
Доминирующей в этом союзе была сербская нация. От неё и начали разбегаться. Особенно в этом плане активничали косовские албанцы. Конечно, неблагодарные, ведь их приютили соседи, когда они бежали от культа своего диктатора Ходжи. Получилось, как в грустном анекдоте: «Дай закурить… а то так есть хочется, что и переночевать негде». Короче, не делай добра… дальше продолжать не буду, дабы не затронуть чьи-нибудь национальные интересы.
В российской пропаганде всегда сербы выглядели самой пострадавшей стороной. Что соответствует действительности
Лет десять назад я писал, что патриотично настроенные россияне (таких и тогда было немало) хотят стать большими сербами… чем сами сербы. То есть те, кто непосредственно живёт в этой маленькой, но гордой балканской стране, давно внутренне смирились с потерей Косово как части своей территории. Оставалось лишь получить за эту утрату максимальную компенсацию с гарантов сделки – Америки и Европы, плюс максимально обезопасить своих единоверцев, оставшихся там проживать. А лучше вывести их вглубь страны. Мой друг в конце нулевых снимал там… рассказывал про типично мусульманское местечко, причём агрессивное - миропорядок поддерживали только «голубые каски» натовских миротворцев.
За все эти годы конфликт религий, уклада… да что там говорить – цивилизаций не рассосался, он тлел. И вот начался «абсцесс» - президент Сербии Томислав Николич, когда-то радикальный, а теперь относящий самого себя к умеренным националистам и обещавший за время своего правления завершить процесс евроинтеграции, решил «потрогать косоваров за вымя». Конкретно – запустил поезд «Белград - Косовска-Митрови
Вроде бы, дело благое, почти миротворческое. С одним серьёзным «но». Особое внимание привлекло к себе само оформление поезда. Снаружи состав был оформлен в цвета сербского флага, и на нём написано «Косово - это Сербия» на 21 языке, включая албанский. То есть, чтобы косовары сразу прочитали и поняли – хозяева едут. Внутри стены поезда украшены фотообоями с изображениями фресок из четырёх находящихся под защитой ЮНЕСКО сербских святынь в Косово.
Ну, и как по-вашему должны были отреагировать власти бывшей автономии, а теперь вполне самостоятельного государства, хотя Россия с Сербией этого и не признают? Тем же днём глава Косово Тачи написал в Твиттере (посредством которого он общается с остальным миром): «Косово уважает свободу передвижения людей и товаров, однако въезд поезда из Сербии с националистическ
Далее пошло по нарастающей. В СМИ появилась информация, что к границе Косово с Сербией стянуты силы косовоалбанского спецназа. На некоторых интернет-ресурса
Короче, это называется «эскалация напряжённости». В понедельник вечером в гостях у Владимира Соловьёва («Россия-1») наши худосочные, но задиристые политологи потрясали в прямом эфире кулачками – не сдадим, мол, православных братьев, как когда-то Ельцин. Впрочем, российское правительство пока помалкивает. Потому что всё непросто…
В 2012 году на президентских выборах в Сербии кандидаты соревновались друг с другом в двух видах – рвении в Евросоюз и любви к России. Особенно усердствовал победитель Танич, ранее заявлявший, что «Сербия лучше станет российской провинцией, чем войдёт в ЕС». В предчувствии выигрыша этот базар пришлось фильтровать, что в итоге привело к положительному результату – в президентское кресло.
И вот прошло почти 5 лет. Белград Москву потихоньку доит (совместные проекты, кредиты, преференции, списание долгов…), с Брюсселем ничего путного пока не получается, Сербия засиделась в кандидатах. Почему бы не попытаться спровоцировать, чтобы ускорить процесс приёмки? Особенно, когда за спиной такой накачанный «старший брат», как Россия.
Но это для обывателя, если одна религия и похожие языки, значит братья. В Кремле обывателей нет, там больше специалисты. Которые знают – два этих народа даже антропологически относятся к разным типам: русские - к восточно-балтийс
Русские – это долгие зимы, загадочная тоска души, густые леса и бескрайние степи, татаро-монгольск
Сербы – это умеренный климат, ограниченное пространство, жизнь то под турками, то под греками, перманентное участие в войнах, в которых они вроде и не цель, но всегда в центре событий.
Мы больше уговариваем, убеждаем себя, что являемся братьями, на самом же деле очень дальние родственники. И стоит ли жертвовать друг ради друга, ещё очень большой вопрос. Особенно, когда завязли в Сирии, когда с Украиной полные непонятки, когда с Крымом поступили почти по косовскому сценарию, и этим апеллировали к остальному миру. И особенно, когда с Трампом ещё не всё понятно, какой при нём будет внешнеполитическ
Так что Сербия рановато полезла на рожон. Как бы одной не остаться…
Леонид Черток