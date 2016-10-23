Жизнь бьет ключом! 2016-й год глазами АРО ЛДПР

2016-й год в политической жизни страны стал во многом определяющим, поскольку в сентябре прошли выборы в Государственную Думу. И весь год в Архангельском региональном отделении ЛДПР жизнь била ключом.
Выборы прошли – политическая жизнь региона вернулась в привычное русло. Региональные и муниципальные депутаты от партии власти принялись не стесняясь делать то, о чем до выборов боялись даже говорить – принимать бюджеты с сокращением расходов на образование, здравоохранение и социальную сферу, повышать тарифы, повышать зарплаты чиновникам при снижении прожиточного минимума для детей и пенсионеров, повышать налоги для предпринимателей… Власть в очередной раз показала свое истинное лицо, а лозунги и обещания, звучавшие с экранов телевизоров и массово развешанные в городах баннеры исчезли. Пришло время расплаты за тот выбор, который сделало большинство, как жестокое похмелье после веселого праздника.
А что оппозиция? Оппозиция после выборов тоже исчезла. Не слышно и не видно в регионе больше справедливых депутатов, вяло воинствовавших всю избирательную кампанию коммунистов. Остальная мелочевка тоже разбежалась по углам. Осталась только ЛДПР!
На выборах в Государственную Думу за ЛДПР в Архангельской области проголосовали почти 20% северян, пришедших на выборы. Это лучший результат за всю историю региональной парторганизации и уверенное второе место среди партий. Конечно, такому результату предшествовала огромная работа с жителями активистов и депутатов от ЛДПР всех уровней. В начале весны по области прошел спецпоезд ЛДПР с депутатами партийной фракции в Государственной Думе. Часть обращений северян легла в программу ЛДПР на выборах – сохранение «северных», повышение размера и срока детских выплат, возврат льгот по квартплате инвалидам, заморозка роста тарифов, запрет коллекторов, ограничения деятельности кредитных организаций. Решения этих и многих других актуальных для жителей региона проблем депутаты от ЛДПР добивались и на уровне области, и выносили на федеральный уровень.
Понятно, что власть, слушая предложения ЛДПР, не торопится их реализовывать, чтобы спустя время, внеся некоторые изменения, выдать их за свои. Так было с законом о запрете коллекторской деятельности на федеральном уровне, так прожиточный минимум в области из-за поднятой ЛДПР шумихи в прессе не был снижен, так из-за проведенной депутатами и активистами ЛДПР в Коряжме активной кампании против повышения тарифов местные депутаты даже от правящей партии побоялись поддержать такое решение.
Мы стараемся максимально влиять на принимаемые властью решения. Жители области на минувших выборах поставили справедливую оценку ЛДПР и мы благодарны северянам за поддержку! Но мы не намерены успокаиваться, впадать в спячку на период политического межсезонья. Сейчас ЛДПР в Архангельской области полностью оправдывает статус второй политической силы региона и доверие северян. Мы продолжаем открыто говорить о своей позиции по тем проблемным вопросам, которые сегодня волнуют жителей деревень, сел и городов нашей необъятной области. Мы не прекращаем работать с населением. Приемные партии работают в обычном режиме, по всем поступающим обращениям готовятся депутатские запросы, направляются ответы. В областном центре и местных отделениях проводятся различные мероприятия. За 2016 год членов партии в регионе стало больше почти на 300 человек. Мы единственные из всех отделений партий регулярно выпускаем региональную партийную газету, где открыто и честно рассказываем о своей работе.
В 2017 году в большинстве муниципальных образований области пройдут выборы представительных органов власти. Уже сейчас мы формируем команду наших кандидатов, которые будут представлять партию и жителей в городских и районных Собраниях. Готовы помогать избираться всем активным, неравнодушным жителям региона, разделяющим наши взгляды.
Все мы привычно ждем Нового года. Ждем с надеждой на перемены к лучшему. Такой уж это праздник, когда мы верим в то, что все неурядицы и беды останутся позади, а впереди только радостные и счастливые события. И все же одних надежд и ожиданий мало. Каждый из нас должен и может в меру своих сил привносить в жизнь что-то хорошее и доброе. А если вы будете делать это вместе с ЛДПР, то перемены к лучшему наступят быстрее!
От имени Архангельского регионального отделения ЛДПР поздравляю однопартийцев, сторонников и всех северян с Новым годом и Рождеством! Пусть все ваши надежды и мечты обязательно осуществятся, а невзгоды и трудности обходят стороной! Хочется также пожелать, чтобы праздничные дни вселили в вас оптимистичный настрой на весь грядущий год, чтобы утром первого января вы проснулись с хорошим настроением и бодрым духом, а не с сожалением о том, как провели Новогоднюю ночь!
С Новым годом! С Новым счастьем!
Игорь АРСЕНТЬЕВ,
координатор Архангельского регионального отделения ЛДПР