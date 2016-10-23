Национальный рейтинг губернаторов за 2016 год

Составители подчеркивают, что в нынешнем году исследования ЦИК «Рейтинг», как правило, носили закрытый характер и не обнародовались. Теперь организация возвращается к прежнему формату, предполагающему публикацию рейтингов в СМИ. Объектом исследования стали руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают весь 2016 год.
Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Поэтому в отдельных случаях итоговые оценки могут отражать субъективное мнение опрашиваемых политологов.
Первые три места занимают: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Тюменской области Владимир Якушев, президент Татарстана Рустам Минниханов.
Последние три: глава Алтая Александр Карлин, глава Карелии Александр Худилайнен, глава Бурятии Вячеслав Наговицын.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов занял 74-е место.
Наблюдатели с удивлением отмечают, что фаворит многих опросов глава Кузбасса Аман Тулеев в этом рейтинге вошел в третью группу и занимает 61-е место.