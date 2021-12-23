Заработок на беттинге в букмекерской конторе Parimatch

Требования к игрокам, которые хотят зарегистрироваться в букмекерской конторе Parimatch. Возможности и преимущества онлайн-площадки БК.
Заработок на беттинге зависит от правильности выбора БК. Удобный функционал сайта, широкая линия и роспись – не менее важные критерии, которым нужно уделить внимание еще до процедуры регистрации. На каждом из таких сайтов прописаны условия регистрации и букмекерская контора Parimatch – не исключение. Следует внимательно ознакомиться с этой информацией, чтобы убедиться в возможности вывести выигрыш в полном объеме и отсутствии огромных комиссий.
В правилах БК Parimatch указывают условия регистрации. Букмекеры допускают к ставкам исключительно пользователей старше 18 лет. Если несовершеннолетний беттор укажет другой возраст при открытии счета – он все равно не сможет сделать ставки: конторы требуют подтвердить личность путем отправления сканов документов, подтверждающих личность.
Перед пополнением счета и выводом средств с Parimatch придется пройти идентификацию аккаунта. Сотрудники БК проверят возраст, личную информацию и иногда – платежный метод. В некоторых случаях придется подтвердить адрес проживания. Цель такой проверки – исключение доступа несовершеннолетних пользователей к игре и предупреждение мошеннических действий, например, незаконного получения бонусов при регистрации второго аккаунта.
Разработчики сайта создали удобное меню, которое доступно пользователям на верхней панели. Здесь представлены основные пункты, которые должны быть в постоянном доступе:
Рассмотрим раздел «Быстрые ставки», который считается достаточно новым. В 2021 году букмекер начал предлагать игрокам новую лотерею – угадывание исхода определенного эпизода виртуальной игры. К примеру, забьет ли определенный футболист следующий гол.
Мобильная версия сайта и официальное приложение букмекера полностью оптимизированы под использование на портативных устройствах с разной мощностью и размерами экрана. Запустить мобильную версию сайта можно с любого портативного устройства, а скачивание софта для ОС Android имеет особенности: ПО недоступно в Плеймаркете, и загружать его следует с официального сайта. Скачать программу для iOS возможно в фирменном маркетплейсе.
Вне зависимости от устройства, при помощи которого игрок регистрируется или использует Парматч, ему доступны бонусы. Регистрационный, за первое пополнение и за участие в экспресс-ставках. Также БК предоставляет периодические бонусы и поощрения, приуроченные к знаменательным датам и событиям.