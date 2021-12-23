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Заработок на беттинге в букмекерской конторе Parimatch

Требования к игрокам, которые хотят зарегистрироваться в букмекерской конторе Parimatch. Возможности и преимущества онлайн-площадки БК.

 

Почему стоит зарегистрироваться в БК Parimatch?

Заработок на беттинге зависит от правильности выбора БК. Удобный функционал сайта, широкая линия и роспись – не менее важные критерии, которым нужно уделить внимание еще до процедуры регистрации. На каждом из таких сайтов прописаны условия регистрации и букмекерская контора Parimatch – не исключение. Следует внимательно ознакомиться с этой информацией, чтобы убедиться в возможности вывести выигрыш в полном объеме и отсутствии огромных комиссий.

Требования к игрокам при регистрации

В правилах БК Parimatch указывают условия регистрации. Букмекеры допускают к ставкам исключительно пользователей старше 18 лет. Если несовершеннолетний беттор укажет другой возраст при открытии счета – он все равно не сможет сделать ставки: конторы требуют подтвердить личность путем отправления сканов документов, подтверждающих личность.

Перед пополнением счета и выводом средств с Parimatch придется пройти идентификацию аккаунта. Сотрудники БК проверят возраст, личную информацию и иногда – платежный метод. В некоторых случаях придется подтвердить адрес проживания. Цель такой проверки – исключение доступа несовершеннолетних пользователей к игре и предупреждение мошеннических действий, например, незаконного получения бонусов при регистрации второго аккаунта.

Удобство использования сайтом БК Париматч

Разработчики сайта создали удобное меню, которое доступно пользователям на верхней панели. Здесь представлены основные пункты, которые должны быть в постоянном доступе:

    • Лайв пари;
    • Быстрые ставки;
    • Перечень предстоящих матчей;
    • Избранное.

Рассмотрим раздел «Быстрые ставки», который считается достаточно новым. В 2021 году букмекер начал предлагать игрокам новую лотерею – угадывание исхода определенного эпизода виртуальной игры. К примеру, забьет ли определенный футболист следующий гол.

Мобильная версия и приложение

Мобильная версия сайта и официальное приложение букмекера полностью оптимизированы под использование на портативных устройствах с разной мощностью и размерами экрана. Запустить мобильную версию сайта можно с любого портативного устройства, а скачивание софта для ОС Android имеет особенности: ПО недоступно в Плеймаркете, и загружать его следует с официального сайта. Скачать программу для iOS возможно в фирменном маркетплейсе.

Вне зависимости от устройства, при помощи которого игрок регистрируется или использует Парматч, ему доступны бонусы. Регистрационный, за первое пополнение и за участие в экспресс-ставках. Также БК предоставляет периодические бонусы и поощрения, приуроченные к знаменательным датам и событиям.

28 январь 11:59 | : Разное

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