Gla1ve о будущем Astralis: "Мы не знаем, чего ожидать"

Astralis, лучшая команда по CS:GO всех времен, в следующем году может представить совершенно другой состав. Это может серьезно повлиять на положение сил в мире CS:GO, за чем следят многие пользователи сайта https://csgoeasybets.com/ru/. Лидер датчан Лукас Россандер “gla1ve” подтвердил на пресс-конференции сегодня в преддверии плей-офф IEM в Кельне, что большинство контрактов команды истекает 1 января.
“Как известно большинству людей, у большинства из нас контракты заканчиваются 1 января”, - сказал gla1ve во время пресс-конференции, ссылаясь на твит от друга RushBMedia Райана 18 июня, в котором сообщалось, что Питер “dupreeh” Расмуссен, Андреас “Xyp9x” Хейслет, Эмиль “Magisk” Рейф и gla1ve смогут начать переговоры с другими организациями до истечения срока их контрактов.
“Мы еще не знаем, чего ожидать”, - сказал Глайв. “В воздухе витает вопрос, кто будет в следующей команде Astralis. Мы по-прежнему хотим быть одной из лучших команд в мире. Мы делаем все, что в наших силах. Мы стараемся работать так усердно, как только можем, пытаемся исправить некоторые ошибки. На практике кажется, что в некоторые дни у нас все действительно хорошо, но в некоторые дни мы не настолько хороши. Речь идет скорее о нахождении согласованного уровня. Если мы сможем это выяснить, я ожидаю, что этот состав выйдет в плей-офф во всех турнирах, а также иногда будет выигрывать титулы”.
Появилось больше сомнений относительно будущего Astralis с тех пор, как стало известно, что главный тренер Дэнни “zonic” Серенсен рассматривает возможность ухода из команды до того, как его контракт также истечет в конце года. Сообщается, что напряженность между составом и Astralis нарастает уже несколько месяцев, и Zonic разочарован руководством команды.
Сообщается, что Astralis следит за рынком и сделал главного тренера Heroic Николая “HUNDEN” Петерсена своей главной целью в 2022 году. Через день после публикации отчета Heroic сообщили, что HUNDEN не будет поддерживать команду в IEM Cologne, что довольно странно, учитывая, что это самое масштабное событие года по CS:GO и первая локальная сеть с IEM Katowice в марте 2020 года.
На данный момент лагерь Astralis сосредоточится на четвертьфинале IEM Cologne 2021. Завтра они сыграют первый матч плей-офф против Virtus Pro в 9 утра по восточному времени. Датчане не очень хорошо играли до этого события, но удивили сообщество CS:GO, когда вышли в четвертьфинал.
Xyp9x считает, что им помогла среда локальной сети. “Я также думаю, что мы не удовлетворены тем, что просто вышли в четвертьфинал. Мы, конечно, стремимся выиграть его, но мы берем его по одному матчу за раз”, - сказал Xyp9x. “Теперь нам предстоит встретиться с Virtus Pro, и мы сосредоточены на этом. Давайте посмотрим, как далеко мы сможем зайти. Но, конечно, мы рады выйти в четвертьфинал”.