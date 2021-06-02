Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Gla1ve о будущем Astralis: "Мы не знаем, чего ожидать"

Astralis, лучшая команда по CS:GO всех времен, в следующем году может представить совершенно другой состав. Это может серьезно повлиять на положение сил в мире CS:GO, за чем следят многие пользователи сайта https://csgoeasybets.com/ru/. Лидер датчан Лукас Россандер “gla1ve” подтвердил на пресс-конференции сегодня в преддверии плей-офф IEM в Кельне, что большинство контрактов команды истекает 1 января.

“Как известно большинству людей, у большинства из нас контракты заканчиваются 1 января”, - сказал gla1ve во время пресс-конференции, ссылаясь на твит от друга RushBMedia Райана 18 июня, в котором сообщалось, что Питер “dupreeh” Расмуссен, Андреас “Xyp9x” Хейслет, Эмиль “Magisk” Рейф и gla1ve смогут начать переговоры с другими организациями до истечения срока их контрактов.

“Мы еще не знаем, чего ожидать”, - сказал Глайв. “В воздухе витает вопрос, кто будет в следующей команде Astralis. Мы по-прежнему хотим быть одной из лучших команд в мире. Мы делаем все, что в наших силах. Мы стараемся работать так усердно, как только можем, пытаемся исправить некоторые ошибки. На практике кажется, что в некоторые дни у нас все действительно хорошо, но в некоторые дни мы не настолько хороши. Речь идет скорее о нахождении согласованного уровня. Если мы сможем это выяснить, я ожидаю, что этот состав выйдет в плей-офф во всех турнирах, а также иногда будет выигрывать титулы”.

Появилось больше сомнений относительно будущего Astralis с тех пор, как стало известно, что главный тренер Дэнни “zonic⁠” Серенсен рассматривает возможность ухода из команды до того, как его контракт также истечет в конце года. Сообщается, что напряженность между составом и Astralis нарастает уже несколько месяцев, и Zonic разочарован руководством команды.

Сообщается, что Astralis следит за рынком и сделал главного тренера Heroic Николая “HUNDEN” Петерсена своей главной целью в 2022 году. Через день после публикации отчета Heroic сообщили, что HUNDEN не будет поддерживать команду в IEM Cologne, что довольно странно, учитывая, что это самое масштабное событие года по CS:GO и первая локальная сеть с IEM Katowice в марте 2020 года.

На данный момент лагерь Astralis сосредоточится на четвертьфинале IEM Cologne 2021. Завтра они сыграют первый матч плей-офф против Virtus Pro в 9 утра по восточному времени. Датчане не очень хорошо играли до этого события, но удивили сообщество CS:GO, когда вышли в четвертьфинал.

Xyp9x считает, что им помогла среда локальной сети. “Я также думаю, что мы не удовлетворены тем, что просто вышли в четвертьфинал. Мы, конечно, стремимся выиграть его, но мы берем его по одному матчу за раз”, - сказал Xyp9x. “Теперь нам предстоит встретиться с Virtus Pro, и мы сосредоточены на этом. Давайте посмотрим, как далеко мы сможем зайти. Но, конечно, мы рады выйти в четвертьфинал”.

21 июль 15:44 | : Разное

Главные новости


Александр Герштанский. Человек из Пензы и архангельский министр
Конституционный Суд призвал не разделять коренные народы на «тундровиков» и «горожан»

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (229)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20