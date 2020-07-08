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AMD/ATI Pixel Clock- Atikmdag patcher 1.4.7 - незаменимая программа для прошитых AMD видеокарт

Структура программы Atikmdag Patcher

Atikmdag Patcher 1.4.7 – довольно необходимая и практичная программа для тех, кто когда-то предопределил практиковать майнинг криптовалют на прошитых AMD видеокартах.

С наибольшей долей вероятности, когда при прошивке происходит изменение BIOS и драйвера, система может не видеть видеокарту. Избавиться от данной проблемы возможно, применив эту программу.

В настоящее время, инструмент AMD / ATI Pixel Clock Patcher переопределяет проверку подписи BIOS и остаётся поистине результативным методом применения.

Программа Atikmdag Patcher необходима тогда, когда прошиты карты AMD, помогающая отменить проверку подписи драйверов.

По завершению установки драйвера AMD, необходимо произвести загрузку инструмента отсюда https://crypto-bears.com/amd-ati-pixel-clock-atikmdag-patcher-1-4-7-skachat/ и следом открыть «atikmdag-patcher.exe». После чего должна следовать перезагрузка.

Настройка Atikmdag Patcher согласно новой версии

Atikmdag Patcher находит необходимые драйвера, начиная с согласия поиска. Настройки нового не должны выдавать ошибок. Так как чаще всего программа может выдавать ошибки из-за не лицензионной Windows, либо устаревшего обновления Atikmdag Patcher или самого устройства компьютера.

Настройка программы производится практически в автоматическом режиме при запуске. Надёжным методом будет являться скачивание Atikmdag Patcher уже новой версии, так как в старой версии 1.4.5 могут возникнуть масса затруднений в использовании настроек. Необходимо только включить программу в версии 1.4.7, которая ныне является новой версией. Какие-то же, более свежие версии Atikmdag Patcher, которые предлагаются для скачивания на различных сайтах не существуют на данный момент.

17 июль 17:01 | : Разное

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