Ставки на карантин в Казахстане — специальные пари онлайн

Ставки на карантин в Казахстане и мире — возможность спрогнозировать события, которые разворачиваются в условиях распространения коронавируса.
Коронавирус — обсуждаемая тема. За весну 2020 вирус парализован весь мир. Приостановка спортивных турниров не повлияла на беттинг-индустрию. Букмекеры предлагают спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19, выбрав события из специальной линии. Бетторы смогут сделать ставки на коронавирус в Казахастане по высоким коэффициентам, выполнив переход на официальный сайт конторы. Достаточно зарегистрироваться, пополнить счет, определиться с вариантом сделки. и поставить, чтобы иметь шанс на большой выигрыш.
Создание вакцины
Вакцину от COVID-19 разрабатывают десятки стран. Ученые государственного сектора и частные компании решают проблему мирового масштаба. Скорость создания препарата напрямую влияет на сохранение жизни населения. Медики ждут решения, спасая пациентов. Но смертность велика, а прогнозы касательно даты создания спасительного препарата неизвестны.
Ученые какой страны остановят распространение вируса? В линии букмекера Париматч можно поставить на то, что вакцина против COVID-19 первой будет создана в Республике Казахстан до 1 сентября.
Режим ЧП в Казахстане
С 16.03.2020 правительством Казахстана введен режим ЧП. Изначально под карантин попали Алматы и Нур-Султан. Меры приняты для нераспространения вируса, снижения нагрузки на медицинский персонал. Города опустели. Население изолировано (домашний режим), люди работают дистанционно. На передовой — сотрудники продуктовых магазинов, врачи, коллективы стратегических предприятий жизнеобеспечения городов.
Принятые меры положительно сказались на ситуации. Количество зараженных снизилось. Не повторится ли сценарий после снятия карантина? Когда примут решение о возврате к привычному ритму? Сроки зависят от показателей заболеваемости в конкретном регионе. Бетторам предложено сделать ставку: «В Алматы и Нур-Султане продлят карантин до осени 2020». Конечный срок заключения сделки — 1 сентября.
Коронавирус и образование
Школьники отправлены на каникулы на неделю раньше. Студенты обучаются дистанционно. С 6 апреля 2020 начальное, среднее, старшее школьные звенья получают знания дома. К образовательной программе подключены педагоги, родители. Дети самостоятельно изучают программу. Дополнительно введены видеоуроки, транслируемые республиканским каналом «Ел Арна».
Насколько качественным окажется дистанционное обучение, остается догадываться. Для 1–10 классов минусы устранимы при возврате к привычному режиму. У выпускников уже нет времени. Их ожидает ЕНТ, результаты напрямую повлияют на возможность поступления в ВУЗ.
Правительство не планирует перенос тестирования. Но играет роль ситуация в стране. Возможно, решение изменится. В беттинг-индустрии предложено заключить пари на вероятность того, что ЕНТ в Казахстане будет проведено в 2020.
Курс доллара и коронавирус
Коронавирус полностью изменил экономическую и социальную ситуацию в стране. Закрыты торговые центры, рынки, кинотеатры, детские площадки. Население осталось без работы. Ухудшил ситуацию резкий скачок доллара
Правительство оказывает помощь гражданам, оставшимся без дохода. Им положена социальная выплата (42 500 тенге). Хватит ли денег на питание, учитывая рост курса доллара и подорожания продуктов? В свете последних событий принимаются ставки: «До 1 мая 2020 курс доллара поднимется выше 500 тенге».
Отмена спортивных событий
Отменены спортивные события, запланированные на весну 2020. 13 июня в Нур-Султане должен пройти первый в Казахстане UFC-турнир. Встречу бойцов ожидают фанаты смешанных единоборств. Но пандемия может нарушить первоначальные планы.
Неизвестность позволила букмекерам выставить очередные линии. Бетторы могут спрогнозировать, состоится ли турнир UFC до конца 2020. Не исключен перенос на неопределенный срок. Еще вариант — проведет ли бой Шавкат Рахмонов до конца 2020.
Удивительные пари на фоне пандемии
Букмекеры предлагают заключить сделки на нестандартные ситуации. Предложены линии, вызывающие удивление. Они пользуются спросом и имеют высокие коэффициенты.
В условиях пандемии казахстанцы поддерживают друг друга дела все, что скрасить быт на карантине. В интернете регулярно появляются видеоролики о коротких выступлениях музыкантов. Они исполняют гимн или популярные композиции в пустующих дворах, собирая зрителей на балконах.
Нашумевший видеоролик — «Коронавирус кет-кет-кет». Он снят до введения ограничительных мер в городах. Видео выложено в социальной сети Instagram и успело набрать сотни тысяч просмотров. Оценив ситуацию, букмекеры предлагают необычную линию. Бетторам нужно спрогнозировать, наберет ли ролик 1 миллион просмотров до 1 мая 2020.
Карантин в мире
В зависимости от событий, происходящих в конкретной стране, предложены определенные линии. Правительством Казахстана установлены предельно допустимые цены социально значимых продуктов, чего не скажешь о России. Предложены сделки на цену гречки в магазинах РФ на определенную дату.
Для остальных стран предусмотрены пари:
Интересны сделки на доказательства ученых (исчезновение динозавров от COVID-19). Оговаривается возможность создания компьютерной игры с сюжетом о борьбе с коронавирусом. Рассматриваются шансы появления живой Годзиллы. Предусмотрены невероятные предложения, касающиеся COVID-19. Остается выбрать предпочтительный вариант.
Бетторы могут оценить вероятность успеха, заключив пари. Высокие коэффициенты позволят вернуть ставку с прибылью. Условие — верный прогноз итогов событий.