Представитель ливийского правительства рассказал, как турки вербуют наемников для отправки в Африку

Вербовщики из Турции обманом заманивают в Ливию сирийцев, используя для этого любые предлоги: от «войны с неверными» до «борьбы с террористами». По факту же все «новобранцы» отправляются в лагеря террористических группировок, связанных с Правительством национального согласия (ПНС). Об этом рассказал представитель Ливийского временного правительства в России Станислав Кудряшов.
Ранее в арабском сегменте Сети появилось видеообращение сирийца, рассказавшего, что турецкие вербовщики предлагают вступить в ряды Ливийской национальной армии Халифы Хафтара для борьбы с радикальными исламистами, однако на месте их заставляют воевать на стороне террористического «правительства» Файеза Сарраджа, таких же боевиков, что долгие годы терзали Сирию.
«Они рассказывают, что мы будем воевать против террористов ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), на стороне Хафтара, человека, который решил покончить с терроризмом в своей стране. Я сам был завербован турецкими вербовщиками и с четырьмя своими братьями в Ливию. Оказалось, что нас привезли воевать не против ИГИЛ, а вместе с ИГИЛ*», — рассказал мужчина.
Источник добавил, что полевые госпитали ПНС переполнены зараженными коронавирусной инфекцией, где лежат, в том числе, обманутые турками сирийцы. В конце записи мужчина рассказал, что ему удалось вырваться из лап боевиков ПНС, и призвал соотечественников не повторять его ошибок.
Станислав Кудряшов заявил, что «целевой аудиторией» турецких вербовщиков в данном случае являются сирийские ополченцы, стоявшие у истоков «Сирийской свободной армии». Идеологически они против ИГИЛ, потому под предлогом «борьбы с неверными» в Ливию их не заманишь. Сегодня ССА находится под турецким контролем, потому турки не упускают возможности обманом использовать этот «человеческий ресурс» в собственных целях.
В целом, добавил эксперт, вербовщики используют весь арсенал методов, окучивая «кандидатов» из самых разных идеологических групп. Начиная от радикальных исламистов, заканчивая сторонниками ЛНА Хафтара. Многие, отметил Кудряшов, едут не за идею, а за деньгами.
По некоторым данными, часть переброшенных в Ливию наемников пытается проникнуть в Йемен, и за этим, уверяет эксперт, также стоит Анкара. Турция стала бенефициаром террористических группировок, поэтому неудивительно, что у задержанных и ликвидированных боевиков все чаще находят турецкие паспорта. Анкара дает им полное прикрытие, подытожил Кудряшов.
*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ