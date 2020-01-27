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Как сделать ставки на спорт онлайн в БК 1xBet и одновременно следить за судьбой футболистов?

Техника известного футболиста Роналдиньо считается его визитной карточкой: он не только обыгрывал нескольких соперников, но и показывал мастерство на штрафной площадке, обводя вратаря. Сейчас сделать ставки на спорт онлайн в БК 1xBet и смотреть финты легендарного спортсмена можно в исполнении других игроков.

Гений футбола попробовал ускользнуть не только от защитников, но и от налоговых служб, что оказалось намного сложнее. В начале марта «Зубастик» с братом отправился в Парагвай, где его и арестовали прямо в номере. Они въехали в страну по поддельным документам. Некая женщина подарила им фальшивые паспорта, после чего тоже оказалась за решеткой на 6 месяцев до окончания расследования.

Но Роберто и Роналдиньо не унывают: даже за решеткой они играют в футбол. Конечно, сделать ставки на спорт онлайн в БК 1xBet на их команду пока нельзя, но есть множество других клубов.

Ставки на киберспорт и футбол помогут вам выиграть хорошие деньги

На судебные разбирательства уйдет не менее полугода, но даже в тюрьме звезда продолжает играть в футбол. Также любителям увлекательных игр доступны и ставки на киберспорт, ведь ежедневно десятки игроков выходят на поле боя.

Феноменальный спортсмен почти не изменился за последние десятилетия, не считая операции на зубах. В «тюремном турнире» он тоже отличился:

  • вывел свою команду в финал;
  • стал автором пяти забитых мячей;
  • отдал шесть результативных передач.

Команда-победитель выиграла копченого поросенка весом в 16 кг. Почему же спортсмен оказался за решеткой? Попробуем разобраться. Получив доступ к миллионам долларов, Роналдиньо не стеснялся жить на широкую ногу. Он снимался в рекламе, играл за множество клубов, но в 2018 году на его счету осталось всего 6 евро.

Главный источник бед людей – неумение распоряжаться финансами. А вот ставки на киберспорт или другие виды спорта позволят бетторам выиграть крупную сумму на подарки для себя и близких.


Смотреть футбол онлайн – 1xbet.tj: лучшие матчи с участием Роналдиньо


Спортсмен отдал деньги своему брату, который тратил их по своему усмотрению. В итоге Роберто встрял в несколько афер, которые чуть не привели его к аресту (получил условный срок) – сейчас смотреть футбол онлайн – 1xbet.tj могут даже легендарные братья.

Это не стало уроком для Роберто: очень скоро он попался на сокрытии налогов. Штраф оплатил Роналдиньо. Позже Роберто уговорил его пойти на преступление: они незаконно вырубили лес на окраине города для строительства футбольной академии. Штраф за такой поступок составил 500 тыс. долларов, были конфискованы 3 дорогих авто спортсмена.

У Роналдиньо также был контракт с известным производителем газированных напитков, но он пришел на пресс-конференцию с напитком конкурирующей фирмы, за что получил расторжение договора. Сейчас ему остается только смотреть футбол онлайн – 1xbet.tj, ведь в тюрьме есть доступ к интернету.

06 апрель 18:40 | : Разное

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