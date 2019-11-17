Kerama Marazzi- изысканный интерьер по доступным ценам

Раннее утро, вы еще ,в полудрёме, лежите в постели. И тут посреди тишины, слышатся звуки, капающей воды. Сонным шагом следуете к источнику, всего происходящего, и понимаете, вас залили соседи. В зависимости от ущерба, встаёт вопрос о ремонте. Все мы хотим жить в комфорте, и не важно в следствии чего вы захотели сменить обстановку в своем доме. Главное подойти к этому со всей ответственностью.
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Дом это очаг, место где мы заряжаемся энергией и теплом, чтобы двигаться дальше. Поэтому надо обустраивать его так, чтобы хотелось возвращаться туда снова.