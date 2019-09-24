В Москве проведен семинар – экспертное обсуждение стратегии развития модуля автоматизированного сбора данных о дополнительном образовании

4 декабря в Москве по заказу Министерства просвещения РФ был проведен семинар в формате экспертного обсуждения стратегии развития модуля автоматизированного сбора данных о дополнительном образовании. По результатам проведенного семинара, полученным предложениям и пожеланиям Стратегия развития Федерального модуля сбора данных будет доработана и представлена Министерству просвещения РФ. В начале 2020 года будет приниматься решение о конкретных доработках Модуля.
4 декабря в Москве по заказу Министерства просвещения РФ был проведен семинар в формате экспертного обсуждения стратегии развития модуля автоматизированного сбора данных о дополнительном образовании (ЕАИС ДО).
Развитию дополнительного образования в последние годы уделяется очень большое внимание со стороны государства. Так, целью федерального проекта «Успех каждого ребенка» является обеспечение к 2020 году охвата не менее 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными программами дополнительного образования, в том числе на базе создающихся модельных центров дополнительного образования детей.
Главным результатом реализации федерального проекта должно стать создание в каждом регионе Российской Федерации современных региональных систем дополнительного образования детей.
Одним из показателей внедрения современной региональной системы дополнительного образования детей является внедрение общедоступного информационного портала по дополнительным общеобразовательным программам, который позволяет семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей. Такие порталы получили общее название «Региональные навигаторы дополнительного образования детей» (далее Навигатор).
В 2017 году Министерством образования и науки РФ были утверждены функциональные требования к Навигаторам, а также «Типовое решение регионального навигатора дополнительного образования детей». Кроме этого, был разработан федеральный модуль автоматизированного сбора и анализа данных по организациям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в субъектах Российской Федерации (далее Модуль). Каждый региональный Навигатор должен направлять в федеральный Модуль перечисленные сведения для формирования аналитических и статистических отчетов на уровне Российской Федерации.
В настоящий момент к федеральному Модулю подключены Навигаторы 65 субъектов РФ, количество зарегистрированных учреждений в которых превысило 23 тысячи, опубликовано 200 тысяч программ, более 2-х миллионов обучающихся оставили заявки через Навигаторы. Фактически Навигаторы стали инструментами управления дополнительным образованием, обеспечивая автоматизацию персонифицированного финансирования, независимой оценки качества, запись в детские оздоровительные лагеря. Навигаторы интегрируются в IT-инфраструктуру субъектов РФ, с федеральным порталом государственных услуг, проектом «Билет в будущее» и другими системами.
В рамках развития информационных систем Министерства просвещения РФ было решено провести анализ необходимых доработок и новых функциональных возможностей Модуля, для чего подготовить стратегию развития Модуля. Целевые пользователи Модуля – федеральные ресурсные центры по основным направленностям дополнительного образования, региональные органы исполнительной власти, также подготовили свои предложения. Скачать стратегию развития Модуля можно по следующей ссылке: Стратегия развития Модуля
Конечно, стратегия должна быть не теоретической, а отражать реальные потребности регионов и Министерства просвещения РФ, для чего было решено провести семинар в формате экспертного обсуждения.
На семинаре присутствовали более 170 человек из 60 субъектов Российской Федерации. В ходе семинара участники ознакомились с динамикой наполнения данных в Модуле за 2018-2019 годы, а также обсудили планы по развитию в 2020-2021 годы.
Определены основные направления развития Модуля – сбор данных об используемых сертификатах персонифицированного финансирования, независимой оценки качества программ, материально-техническом обеспечении, кадровых резервах, метрики работы Навигаторов. Решение о конкретных доработках будет принимать Министерство просвещения РФ в начале 2020 года.
Участники семинара высоко оценили инициативы Министерства просвещения РФ по развитию информационных систем, обеспечивающих реальный положительный эффект для управления сферой дополнительного образования, а также выразили надежду на продолжение работы по совершенствованию организационно–технических инструментов управления образованием.
На семинаре выступал генеральный директор ООО «Государство Детей» – разработчик Федерального модуля сбора данных – Шашков Владимир Андреевич.
В ходе выступления Владимир Андреевич описал опыт внедрения в РФ систем-навигаторов в сфере детского досуга и дополнительного образования:
– Началось все с 2008 года, когда были запущены несколько коммерческих проектов афиш детского досуга, родителям были доступны в основном разовые мероприятия в основном реализуемые в крупных городах Российской Федерации. В 2012 году МИА «Россия Сегодня» разработало и запустило «Социальный навигатор». В 2016 году разработан Всероссийский портал дополнительного образования. В 2017 разработан Атлас доступного дополнительного образования. В этом же году разработана концепция внедрения региональных навигаторов, разработано Типовое решение на технологиях Inlearno, функциональные требования к региональному навигаторе и Федеральный модуль сбора основных статистических данных из региональных навигаторов.
Кроме этого Владимир Андреевич отметил, что с 2017 году региональные навигаторы из простой информационной системы для подбора программ дополнительного образования «выросли» до полноценных систем управления региональной системой дополнительного образования: поддерживается внедрение системы персонифицированного финансирования, реализуется независимая оценка качества программ, разработана системе рекомендации программ и мероприятий для детей на основе профориентационной тест-игры, разработана система статистики и аналитики, реализована интеграция с сервисом ЕСИА и платформой Билет в будущее.
После презентации текущей ситуации наполнения Федерального модуля данными из региональных навигаторов участники ознакомились с основными предложениями разработчиков по развитию модуля. Основной целью доработок является реализация возможности формирования из Федерального модуля основных статистических отчетных формы принятых в Российской Федерации. Для этого необходимо расширить состав данных, принимаемых модулем, и реализовать функционал формирования отчетных форм.
После озвученных предложений и их обсуждения с участниками семинара слово взяла Рыбалёва Ирина Александровна – руководитель регионального модельного центра Краснодарского края, член экспертного совета по статистической отчетности при Министерстве просвещения Российской Федерации. В своем выступлении Ирина Александровна отметила огромный объем уже проделанной работы в направлении автоматизации формирования статистической отчетности:
– Участие человека в подготовке отчетов всегда добавляет отчетам субъективности, важно минимизировать это участие.
Кроме этого, Ирина Александровна поделилась опытом работы Краснодарского края с региональным навигатором, обратилась к разработчикам с просьбой реализации в навигаторе возможности формирования отчетов по формам 1-ДО и 1-ДОП.
По результатам проведенного семинара, полученным предложениям и пожеланиям Стратегия развития Федерального модуля сбора данных будет доработана и представлена Министерству просвещения РФ. В начале 2020 года будет приниматься решение о конкретных доработках Модуля.