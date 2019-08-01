1хСтавка букмекерская контора — ставки на баскетбол и футбольные матчи

Баскетбол и футбол — два самых популярных вида спорта у российских беттеров. Практически каждый игрок хотя бы раз делал ставку на топовые футбольные чемпионаты и НБА. А многие ставят на них постоянно. При этом каждый из этих видов спорта обладает своими особенностями, о которых мы подробно поговорим ниже.
В букмекерской конторе 1xStavka ставки на спорт https://1xstavka.ru/line/ традиционно имеют по одной росписи на каждый матч. Однако, баскетбол является исключением из этих правил.
Если открыть линию на матчи НБА, то можно увидеть, что одна роспись учитывает только основное время. Вторая же дана букмекером с учетом возможных дополнительных периодов. И если коэффициенты на основные исходы очень редко отличаются сильно друг от друга, как правило, колебание составляет не более нескольких десятых, то в ситуации тоталами, значения могут отличаться гораздо более существенно.
Еще один важный момент, делая ставки на баскетбол на странице https://1xstavka.ru/live/Basketball/ обязательно ознакомьтесь с регламентом турнира. Как правило, они практически все идентичны. Но некоторые соревнования допускают, что встреча может закончиться ничьей. В таком случае команды не будут играть дополнительное время.
Важно помнить, что правила игры баскетбол в НБА и ФИБА существенно отличаются друг от друга. Это нужно держать в голове, делая ставки на спорт в букмекерской конторе.
За последние 2 года футбол изменил свое лицо. Сначала Хосеп Гвардиола показал, как нужно доминировать на поле. Затем молодой и дерзкий Аякс устроил настоящий разнос грандам в Лиге Чемпионов. Соответственно, ставки на футбольные матчи, их принципы и тенденции также изменились. Давайте пройдем по основным футбольным чемпионатам с точки зрения беттера: