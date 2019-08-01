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Испытание iPhone 11: что показали результаты тестирования?

Новость о грядущей презентации свежей модели iPhone не устает появляться на заглавных страницах газет и онлайн-изданий. По предварительным данным, это значимое событие мира технологий запланировано на 10 сентября. Проведенное наканунеонлайн-тестирование в Geekbench 4 случайным образом попало в Интернет, и теперь имеются предпосылки судить, чем модель будет отличаться от своих предшественников.

Что показал тест на мощность?

Согласно данным тестирования в Geekbench 4, мощность нового гаджета будет равна двум показателям: 5415 и 11294. Первое число – 5415 – это мощность устройства в режиме одного ядра, и это самый высокий показатель среди смартфонов на сегодняшний день. К слову, Samsung Galaxy Note 10 обладает мощностью меньше на 300 баллов. Второй коэффициент – результат многоядерного теста. В этом аспекте модель отстает от девайсов на Android, среди которых имеются модели сильнее на целых 1000 баллов. Но прогнозы таковы, что указанные данные будут актуальны только для самого младшего устройства из новой серии. Посмотрим, что нас ждет после презентации.

Чего еще стоит ожидать от «яблочной» новинки?

Ожидается, что новая модель будет оснащена процессором A13 Bionic с поддержкой функции искусственного интеллекта. Это указывает на существенный рост производительности смартфона в сравнении с предыдущими версиями. Имеются основания предположить, что гаджет будет функционировать на базе операционной системы iOS 13.1 с идентификатором материнской платы N104AP. Если так, он может стать преемником iPhone XR, плата которого проходила под закодированным названием N104.

Свежайшие новости на данную тему гласят, что объем оперативной памяти iPhone 11 будет составлять 4 ГБ. Это сделает смартфон быстрее своих предшественников – iPhone 10, iPhone XS и iPhone XS Max. Вероятно, внешний вид устройства останется привычным. Стеклянный корпус будет представлен в трех уже знакомых цветовых решениях – Gold, Silver, Space Gray. Диагональ экрана составит 5,8 дюймов.

Среди других особенностей – тройная камера, обеспечивающая высокое качество съемки как в дневное, так и в ночное время, технология доступа к беспроводному Интернету нового стандарта – 802.11ax, наличие функций беспроводной и скоростной зарядки батареи.

17 сентябрь 16:21 | : Разное

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