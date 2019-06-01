Бахытбек Байсеитов - история успешного бизнесмена

Бахытбек Байсеитов является одним из богатейших предпринимателей Казахстана. Занимает 12 место в рейтинге самых влиятельных бизнесменов 2018 года. Его состояние составляет 540 млн. долларов. Основные сферы деятельности: банковская, инвестиционная, нефтяная. Имеет два высших образования: Алматинский институт народного хозяйства и Московский финансовый институт. Свою деятельность начинал с нефтяного бизнеса. В 1999 году зарегистрировал в США компанию Caspian Services Inc и оказывал нефтяное обслуживание на Каспийском море.
Предприниматель владеет акциями следующих организаций: АО «АИФРИ Orient Investments» – 100 %, АО «Аифри Green Invest» - 73.89 %, Caspian Services Inc. – 88 %. Занимает руководящие должности в нескольких компаниях: АО «Банк ЦентрКредит», Ассоциации банков РК, СД ООО «Банк БЦК-Москва», ФПГ «Атамекен».
Его доля в АО «Банке ЦентрКредит» составляет 47.9% акций. В 2019 году банк принял участие в государственной программе субсидирования первостепенных проектов, на которую было предоставлено 600 млрд. тенге.
В 2018 году Европейский банк реконструкции и развития предоставил кредит АО «Банку ЦентрКредит» в размере 45 млн. долларов для развития малого и среднего бизнеса, в частности женского предпринимательства. Гарантом выступило АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», которое распределило средства по назначению в местной валюте. Это уже не первое сотрудничество банков. Начиная с 2014 года, в рамках совместной программы было выдано займов на сумму около 20 млн. долларов более 230 предприятиям.
В 2018 году БЦК находится на седьмом месте среди ведущих банков страны. Имеет в своём распоряжении 18 филиалов и 104 точки розничного обслуживания. Удерживает шестое место по количеству розничных вкладов и состоянию кредитного портфеля. Основные показатели АО «Банк ЦентрКредит» на 01 июля 2018 года: активы - 1411 млрд. тенге, собственный капитал – 106 млрд. тенге, база депозитов – 1040 млрд. тенге, чистая прибыль – 5.1 млрд. тенге.
АО «Банк ЦентрКредит» был создан в 1988 году, а в 2018 году Бахытбек Байсеитов снова стал главным акционером с долей акций в 48.07 %. В 2017 году корейский Kookmin Bank забрал свой капитал и продал долю холдингу «Цесна». Были планы объединения БЦК и Цеснабанка, но этого не случилось, и Цеснабанк продал свои акции Бахытбеку Байсеитову.
В 2014 году агентство Fitch Ratings снизило оценку Банка ЦентрКредит и его «дочки» БЦК-Москва с уровня «B+» до «B». Это произошло из-за роста отрицательных кредитных историй. Увеличилась доля кредитов с не погашением более 90 дней. В результате снизилась способность банка выполнять свои обязательства. Кроме того начался отток вкладов. Но все отрицательные факторы не помешали банку отчитаться о прибыли в сумме 1,186 млрд. тенге, в то время когда в 2013 году фиксировался убыток.
В 2014 году Бахытбек Байсеитов вынужден был закончить строительство нефтяного завода в Крыму, так как власти Феодосии расторгли договор аренды земли, в связи с событиями на Украине. В проект было вложено около 50 млн. долларов.