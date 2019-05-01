6 советов перед покупкой авто

Покупка автомобиля - это первая крупная покупка для многих людей, особенно для молодежи. Поэтому к этому нужно подойти с умом, тщательно взвешивая все вопросы.
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Если вы новичок в кредитном и финансовом мире, прокачайте тормоза и остановитесь, чтобы проверить эти 6 советов, которые вы должны знать, прежде чем покупать свой первый автомобиль.
1. Избегать аренды автомобиля
Когда вы идете в автосалон, продавец, вероятно, покажет вам некоторые модели, которые находятся далеко за пределами вашего ценового диапазона. Их работа заключается в том, чтобы повышать покупательскую способность, поэтому они постараются объяснить, почему лизинг, а не покупка, имеет смысл с финансовой точки зрения.
Лизинг всегда звучит заманчиво, особенно потому, что он стоит дешевле, чем покупка нового автомобиля в месяц, но в долгосрочной перспективе он, как правило, дороже. Вы все еще должны платить за регулярное техническое обслуживание арендованного автомобиля, и дилер может взимать с вас плату в случае возврата поврежденного автомобиля или с превышением пробега.
Плюс, после того, как договор аренды закончится, ты не сможешь показать, на что потратил тысячи долларов. Если вам не понадобится автомобиль всего на пару лет и вычитать пробег в качестве расходов на ведение бизнеса, покупка, как правило, является лучшим вариантом.
2. Купить подержанное авто
Нет ничего лучше, чем сесть в новый автомобиль - идеальный промышленный запах, первозданные сиденья, блеск новой покраски. Но как только новая машина отъезжает от лота, стоимость автоматически уменьшается.После продажи новый автомобиль потеряет 11% от его денежной стоимости.
И это еще не все. Новый автомобиль будет продолжать существенно амортизироваться в течение первых пяти лет владения.Через пять лет стоимость перепродажи составляет 37% от первоначальной стоимости.
Автомобиль, которому более пяти лет, все еще обладает большинством новейших технологий и функций безопасности, и в то же время является более скромным вариантом, чем совершенно новый автомобиль.
3. Рассмотрение альтернативных вариантов финансирования
Большинство выпускников берут автокредит на покупку автомобиля, многие выбирают кредитора у дилера. На самом деле, некоторые даже не понимают, что вы можете найти свой собственный автокредит. Жаль, потому что финансирование третьими лицами почти всегда дешевле.
Если у вас уже есть расчетный или сберегательный счет в банке, спросите их о возможностях получения автокредита. После этого свяжитесь с местным кредитным союзом, чтобы узнать, предлагают ли они более низкие процентные ставки. Всегда лучше делать покупки у двух-трех разных кредиторов перед совершением сделки.
Дилер никогда не обязан предоставлять вам лучшие условия, поэтому всегда предполагайте, что вы можете найти лучшие цены в другом месте.
4. Внимательно прочитать контракт
Всякий раз, когда вы покупаете автомобиль, вы заключаете юридическое соглашение с продавцом. Покупая автомобиль в автосалоне, соглашение имеет обязательную силу. В большинстве случаев вы ничего не сможете сделать после подписания документов и передачи ключей.
Вот почему очень важно прочитать условия продаж, прежде чем вы подпишитесь. Существует бесчисленное множество историй продавцов, включая дополнительные функции при покупке автомобиля, от которых покупатель изначально отказался, такие как расширенная гарантия или страхование шин. Для большинства выпускников это будет одним из первых больших финансовых решений, которые они примут после окончания колледжа, так что это должно быть тщательно продумано.
5. Проведите осмотр автомобиля
Перед покупкой всегда проверяйте подержанный автомобиль доверенным механиком. Если дилер не позволит вам провести объективную проверку, это тревожный сигнал. Даже если машина выглядит отлично снаружи, никогда не знаешь, что происходит под капотом. Тщательная проверка может сэкономить вам тысячи долларов и бесконечное обострение ситуации.
6. Обсудить цену
Покупаете ли вы автомобиль у друга друга или дилера, вам нужно научиться вести переговоры. Переговоры могут спасти вас от тысяч покупок и во многих случаях избавить от переплаты.
Во-первых, посмотрите стоимость машины. Введите его общий пробег, текущее состояние и любые дополнительные характеристики, такие как тонированные стекла или люк в крыше. Как только у вас есть несколько оценок, вычитайте от 10% до 20% и возвращайтесь к продавцу со своим предложением. Если вы покупаете машину за наличные, используйте это как рычаг воздействия.
Продавцам в частном дилерском центре часто приходится ежемесячно достигать лимита продаж, поэтому часто бывает полезно покупать автомобиль, когда они готовы заключить сделку.