Житель Северодвинска грозил соседке по даче убийством из-за куста малины

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 55-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
Следствием установлено, что 28 сентября 2021 года утром обвиняемый, с целью выяснения отношений проник в частный дом к соседке в деревне Погост в Холмогорском районе, при этом повредил калитку на ее земельном участке. Обвиняемый, удерживая в руках пассатижи и замахиваясь ими, находясь в чужом жилище, высказал в адрес потерпевшей угрозы убийством, которые соседка, с учетом агрессивного поведения подследственного, воспринимала реально.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что обнаружив, что соседка скосила кусты малины на его участке, разозлился на нее и без разрешения пришел к ней дом, чтобы высказать свое недовольство. В содеянном раскаивается.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.