Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Северодвинска грозил соседке по даче убийством из-за куста малины

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 55-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). 

Следствием установлено, что 28 сентября 2021 года утром обвиняемый, с целью выяснения отношений проник в частный дом к соседке в деревне Погост в Холмогорском районе, при этом повредил калитку на ее земельном участке. Обвиняемый, удерживая в руках пассатижи и замахиваясь ими, находясь в чужом жилище, высказал в адрес потерпевшей угрозы убийством, которые соседка, с учетом агрессивного поведения подследственного, воспринимала реально.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что обнаружив, что соседка скосила кусты малины на его участке, разозлился на нее и без разрешения пришел к ней дом, чтобы высказать свое недовольство. В содеянном раскаивается.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

06 май 08:48 | : Происшествия

Главные новости


Песни без слов. Джованни Марради
А кто заплатит за обед?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2022 (51)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)


Деньги


все материалы
«    Май 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20