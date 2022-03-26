Суд рассмотрит причины поножовщины на улице Карла Маркса в Архангельске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за убийство, 38-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что 24 января 2022 года вечером после совместного употребления спиртных напитков в квартире дома на улице Карла Маркса в городе Архангельске обвиняемый на почве личных неприязненных отношений к 47-летнему хозяину жилища причинил тому множественные ножевые ранения в область живота и грудной клетки и скрылся с места преступления. Благодаря тому, что в квартиру зашел знакомый потерпевшего и вызвал бригаду скорой медицинской помощи, пострадавший остался жив.
После задержания подозреваемый от дачи показаний отказался. В последующем в ходе допроса также отказался высказать своей отношение к предъявленному обвинению.
Потерпевший пояснил следователю, что в ходе распития спиртных напитков гость повел себя агрессивно. Он стал его выпроваживать из квартиры, но тот не хотел уходить, схватил кухонный нож и причинил ему ножевые ранения.
На период следствия в отношении подследственного судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.