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Суд рассмотрит причины поножовщины на улице Карла Маркса в Архангельске

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению  ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за убийство, 38-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 24 января 2022 года вечером после совместного употребления спиртных напитков в квартире дома на улице Карла Маркса в городе Архангельске обвиняемый на почве личных неприязненных отношений к 47-летнему хозяину жилища причинил тому множественные ножевые ранения в область живота и грудной клетки и скрылся с места преступления. Благодаря тому, что в квартиру зашел знакомый потерпевшего и вызвал бригаду скорой медицинской помощи, пострадавший остался жив.

После задержания подозреваемый от дачи показаний отказался.  В последующем в ходе допроса также отказался высказать своей отношение к предъявленному обвинению.

Потерпевший пояснил следователю, что в ходе распития спиртных напитков гость повел себя агрессивно. Он стал его выпроваживать из квартиры, но тот не хотел уходить, схватил кухонный нож и причинил ему ножевые ранения.

На период следствия в отношении подследственного судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

 

25 апрель 08:42 | : Происшествия

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