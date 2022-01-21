В Архангельске раскрыта кража ювелирных изделий из квартиры

В полицию города Архангельска обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропала шкатулка, в которой хранились ювелирные изделия: серьги, кольцо и подвеска.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в совершении кражи – ей оказалась 31-летняя соседка, с которой потерпевшая проживала на одном этаже.
Злоумышленница неоднократно бывала в гостях у заявительницы и видела, где она хранит украшения. Заметив, что сын хозяйки квартиры ушел в школу, забыв закрыть дверь, подозреваемая проникла в помещение и похитила шкатулку. На следующий день она сдала украшения в ломбард, выручив около семи тысяч рублей.
В настоящее время проводится работа, направленная на изъятие похищенных вещей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.