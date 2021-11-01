В Архангельске раскрыто жестокое убийство на улице Советской

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 56-летнего уроженца Саратовской области в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «д, з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем) и ч. 1 и п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кражи, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину).
Напомним, что 13 февраля 2021 года в одной из квартир дома по улице Советской в городе Архангельске произошел пожар, после локализации которого в ванной комнате обнаружено тело 49-летнего хозяина жилища с признаками насильственной смерти. В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.Архангельску, по подозрению в совершении убийства задержан 55-летний житель областного центра.
Следствием установлено, что 13 февраля 2021 года ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у потерпевшего, воспользовавшись тем, что хозяин жилища и их общий знакомый спят, обыскал квартиру и обнаружил в ней денежные средства в рублях и долларах США на общую сумму более 145 тысяч рублей. Будучи застигнутым потерпевшим в момент хищения денежных средств, нанес тому множественные удары стеклянными бутылками по голове и конечностям, а также порезал «розочкой» шею. Затем переместил потерявшего сознание потерпевшего в ванную комнату и, действуя с особой жестокостью, набросил на него крутку и поджег. От комбинированной сочетанной травмы тела и развившегося травматического шока пострадавший скончался на месте преступления. Обвиняемый обыскал квартиру, похитил денежные средства убитого и 13700 рублей из портмоне спящего знакомого, шапку-ушанку и куртку. С похищенным имуществом скрылся с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению.
В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.