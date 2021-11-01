Трагедия в Вельском районе – ДТП унесло жизни трех человек

Сегодня около 09:00 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 746 км федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в районе поселка Судрома Вельского района Архангельской области.
По предварительным данным, женщина 1995 года рождения, управляя автомобилем «Vortex», двигаясь со стороны г. Вельска в сторону Архангельска, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Scania» в составе с полуприцепом.
В результате аварии произошло возгорание транспортных средств, а большегруз съехал с дороги в правый по ходу движения кювет. Водитель и два пассажира кроссовера скончались до приезда скорой медицинской помощи.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.